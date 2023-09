Vergüenza en el fútbol colombiano: agredieron y robaron a un equipo Sub-17 en Barranquilla

El domingo pasado, se vivió un episodio bochornoso y repudiable en el Estadio Moderno Julio Torres de Barranquilla. Maracaneiros, de Bogotá, y Boca Juniors, de Soledad, se citaron en el recinto atlanticense para disputar un partido válido Torneo Sub-17 B. El partido no pudo terminar porque se desató una batalla campal, en la cual los jugadores capitalinos recibieron una golpiza por sus rivales y por una parte de la afición.

Pero eso no fue todo. Mientras eran violentados físicamente, otros aprovecharon para entrar al camerino de Maracaneiros y robarles sus pertenencias. Una de las víctimas señaló que los intrusos los despojaron de sus documentos, complicando el regreso a Bogotá. Cuando la plantilla del múltiple campeón del Torneo Olaya salió del estadio para volver al hotel, fueron atacados por segunda vez.

"Todavía estamos acá encerrados todos, hace una hora y media se acabó el partido. Intentamos salir todos pero no pudimos porque salió la mitas del grupo y nos agredieron otra vez con piedras. No hemos podido salir, estamos buscando la forma de cómo llegar al hotel. Nos robaron los documento, no tenemos cómo viajar. Solamente viajaron los papás. No sabemos qué hacer, porque sin documentos no podemos coger los vuelos", señaló el vocero de la escuadra bogotana.

Maracaneiros fue enfático y le hizo un llamado a los entes futbolísticos de nuestro país. "Necesitamos que Difutbol se pronuncie frente a este caso de abuso", dijeron.

¿Qué más dijeron los futbolistas de Maracaneiros?

“Nos robaron, nos quitaron nuestras pertenencias, nos golpearon, nos sacaron cuchillos, llegaron ‘pelados’ de la nada que nos estaban golpeando, golpearon a nuestros profesores, a nuestros papás también los golpearon. Por favor, pedimos una ayuda, porque nosotros venimos a jugar fútbol y no a que nos quiten nuestras cosas”, fueron las palabras del número '7'.

A continuación, el comunicado que publicó Maracaneiros