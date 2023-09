Jugador de Independiente Santa Fe encaró a un aficionado en pleno terreno de juego: video

Parece que la felicidad de la hinchada de Independiente Santa Fe por la victoria en el clásico contra Millonarios se acabó, puesto que el domingo 17 de septiembre, se presentó un hecho que ha generado polémica entre todos los aficionados del ‘León’, ya que, un jugador de la plantilla encaró a un aficionado tras la derrota contra Alianza Petrolera en el Campín.

El futbolista que se encuentra en el ojo del huracán por todos los aficionados del equipo bogotano es José Aja, quien al finalizar el partido contra Alianza Petrolera tuvo un fuerte encontronazo con un aficionado, quien al parecer le reclamó al defensa central su rendimiento deportivo contra el equipo petrolero, lo que generó la rabia del uruguayo.

Los hechos se presentaron en la boca túnel del Campín. Aja ingresaba al camerino en medio de insultos y críticas de los aficionados de Santa Fe que se encontraban en la tribuna occidental, pero uno de esos reproches hizo que el uruguayo se devolviera al terreno de juego y comenzara a tener un fuerte cruce de palabras con los aficionados que se encontraban en esta localidad del escenario deportivo.

El acontecimiento, que fue grabado por un aficionado de Independiente Santa Fe y que fue publicado en las redes sociales, ha causado un sinfín de comentarios contra el charrúa, puesto que en las imágenes se puede ver los gestos amenazantes que le hizo Aja al aficionado de Independiente Santa Fe.

Nos envían este video del final del partido. José Aja confrontó a un hincha en occidental. pic.twitter.com/MsSZEBhDec — Familia Cardenal (@CardenalFamilia) September 18, 2023

A penas se presentaron los hechos, varios jugadores de la plantilla del equipo bogotano se llevaron al defensa central al camerino, haciendo que los hechos no pasaran a mayores. Sin embargo, este tipo de acciones no fueron bien vistas por todos los aficionados del club, quienes ya comienzan a pedir la salida de José Aja.

Hubert Bodhert habló de lo que fue la derrota en el Campín

Luego de lo acontecido en el gramado del estadio El Campín, Hubert Bodhert, entrenador de Independiente Santa Fe, se refirió al compromiso que hizo su equipo, dejando claro que no fue un buen partido para sus dirigidos.

“El equipo en cuanto a efectividad no tuvo un buen partido. No sentí que hayamos hecho lo correcto. Nos toca irnos con esta derrota, ahora analizaremos que tenemos que modificar y ojalá tener un 9 para el próximo juego. Santa Fe siempre buscó, pero no se tomaron buenas decisiones en el último cuarto de cancha y cuando las hubo la resolución no fue la mejor. No fue un partido correcto”, aseguró el entrenador del equipo bogotano.

