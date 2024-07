¿DT de São Paulo menosprecio a James Rodríguez? Polémica reacción en Brasil

James Rodríguez se ha convertido en uno de los jugadores revelación de la Copa América 2024. El cucuteño es el encargado de llevar la batuta en el equipo de Néstor Lorenzo, logrando así tener unas actuaciones que lo han catalogado como uno de los jugadores con mejores estadísticas durante el torneo internacional.

Ante el gran rendimiento que ha mostrado James Rodríguez en el torneo internacional, Luis Zubeldia, entrenador de São Paulo y que le cerró la puerta al cucuteño en el equipo paulista, fue cuestionado sobre la actualidad del 10 de la Selección Colombia, lo que ocasionó una polémica reacción del argentino en plena rueda de prensa.

¿DT de São Paulo menosprecio a James Rodríguez?

En rueda de prensa postpartido Atlético Mineiro contra São Paulo, Zubeldía fue cuestionado por el rendimiento de James Rodríguez. Al momento de responder, el entrenador argentino tuvo una irrespetuosa actitud y con unas risas respondió “vamos a hablar de los que están. Siguiente pregunta”.

Sin embargo, al momento que otro periodista se disponía a realizar la otra pregunta, el argentino se refirió a James Rodríguez y dijo: “discúlpame. Creo que James está haciendo un gran campeonato y me pone contento porque es jugador de São Paulo y porque… no lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona. Colombia está haciendo un gran campeonato y me alegro porque los dos finalistas han desplegado un buen fútbol. Que gane el mejor”.



Sin ninguna duda, esta reacción del entrenador de São Paulo ha generado todo tipo de comentarios entre todos los seguidores de James Rodríguez, quienes cada vez más se convencen de que el cucuteño tendrá que el salir del cuadro paulista, teniendo en cuenta que el entrenador no lo va a tener en cuenta para el torneo.

São Paulo tomó contundente decisión sobre el futuro de James Rodríguez

Según dio a conocer Germán García, periodista deportivo, en la actualidad, las directivas de São Paulo estarían dispuestas a escuchas ofertas por James Rodríguez, dejando claro que a pesar del rendimiento del jugador en la Copa América, su futuro estaría afuera del cuadro paulista por diferentes motivos.

Cabe mencionar que antes de que iniciara la Copa América se había comenzado a rumorar que James Rodríguez tendría una inminente salida de São Paulo, teniendo en cuenta los roces que ha tenido con el entrenador, quien no tuvo en cuenta al colombiano en los últimos compromisos del equipo paulista.