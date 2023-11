¿Penalazo? Jesús Valenzuela no pitó un penal a favor de la Selección Colombia

El juego entre la Selección Colombia contra Paraguay en Asunción inició con bastante polémica, teniendo en cuenta la jugada que se presentó en los minutos iniciales a favor del combinado nacional y que despertó el inconformismo del cuerpo técnico del equipo tricolor, quienes pedían a gritos el penal a favor de Colombia.

La jugada polémica se presentó en el minuto cinco, luego de un disparo de tiro libre de James Rodríguez y que no pudo controlar Carlos Coronel, quien dejó el rebote para que Jefferson Lerma lograra robarse la pelota, pero al momento de dar el paso recibió una fuerte patada del guardameta paraguayo.

A penas se presentó la jugada polémica, el juez central no pitó la falta a favor de la Selección Colombia, haciendo que Néstor Lorenzo y todo su cuerpo técnico mostrara su inconformismo con la actuación del juez central, puesto que mostró una actitud arrogante contra los jugadores del combinado nacional mientras le reclamaban.

Luego de unos minutos, el VAR estaba haciendo el respectivo chequeó, pero tras ver la jugada en varias oportunidades, tomó la decisión de continuar el juego, dejando la primera polémica del compromiso entre paraguayos y colombianos, puesto que se puede ver la infracción que comete el paraguayo contra el volante colombiano.

No hay falta:

@Albirroja vs @FCFSeleccionCol

Eliminatorias @CONMEBOL

Fecha 4

Árbitro: Jesús Valenzuela



Minuto 8: Acierta el juez, no hay falta del portero contra Díaz, ni con las piernas y tampoco con las manos.



Buena interpretación. pic.twitter.com/8aaasS1h51