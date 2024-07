Yeni Arias: "El propósito es llevar el nombre de Dios al podio de París 2024"

Este martes 30 de julio, Yeni Arias venció a Preeti y se clasificó a los cuartos de final del boxeo femenino (54 kilogramos) de los Juegos Olímpicos de París 2024. La pugilista vallecaucana, de 33 años, reclamó un sufrido triunfo en territorio francés, aseguró diploma e irá por un triunfo que le asegure su tan anhelada medalla olímpica.

Arias se impuso por la vía de los puntos (3-2) y con cierto dramatismo, pues todo se definió en el último asalto. La atleta nacida en Roldanillo sacó a relucir su gran experiencia y le conectó certeros golpes a su rival, de escasos 20 años. En Tokio 2020 fue eliminada por la filipina Nesthy Petecio en cuartos de final, por lo cual espera sumar una victoria más para concretar su presencia en el podio final.

En cuartos de final, la campeona de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se verá las caras con Im Ae-ji, una boxeadora surcoreana, de 25 años. La asiática viene de dejar en el camino a la brasileña Tatiana Regina De Jesus Chagas por decisión unánime (4-1).

Yeni Arias superó la estrategia de Preeti en París 2024

"El combate me sorprendió porque a mí muy pocas se me paran. Pensé que la niña iba a ir para atrás. Sé que fue primer combate; sin embargo, me vi muy bien. Ganó el primer round y me da mucha tranquilidad. El segundo lo perdemos, no lo vi así, pero ahí ya es el resultado que dan los jueces. El tercer round tenía que ganarlo sí o sí, porque si lo perdía me despedía de los Juegos Olímpicos. Así que la esquina me mandó a que fuera hacía adelante. El contragolpe me dio resultado; al final, no fui yo sino Dios", emepezó diciendo Arias.

Yeni Arias y su gran objetivo en París 2024

"La armonía de Colombia es áspera. Hasta el entrenador de nosotros que no es de Colombia, creo que le duele mucho más la tierra colombiana que a los propios colombianos. Me di cuenta de que estaban marcando los golpes claros, entonces no quise ir a toda con ella porque me estaba boxeando. Cambié la película y me dije 'toca un golpe y fuerte'. Falta más, apenas me estoy soltando después de los Juegos Panamericanos pero ahí vamos. El propósito es llevar el nombre de Dios al podio", concluyó la subcampeona del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino de la IBA 2023.