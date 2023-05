En video: Yerry Mina mordió a un jugador del Bournemouth, ¿misma sanción que a Luis Suárez?

El Everton logró salvar la categoría en la Premier League tras vencer al Bournemouth 1-0. Yerry Mina fue titular, jugando su último partido para los 'Toffees'. El jugador tuvo un nivel aceptable en el terreno de juego, pero una acción que hizo levantó las críticas.

A los 68 minutos de juego, hubo un encontrón entre varios jugadores del Everton y del Bournemouth en el área de los locales. En este cruce estuvo involucrado Yerry Mina, quien discutió con el delantero Dominic Solanke.

Sin embargo, las cámaras captaron a Mina discutiendo muy de cerca con el jugador inglés, y se ve como el colombiano agacha su cabeza hacia el pecho de Solanke. Posterior a eso, el jugador del Bournemouth se empezó a quejar de que Yerry Mina lo había mordido.

Vea la acción:

No, esto no está bien. No todo vale. pic.twitter.com/6JG8r5OE4G — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) May 28, 2023

Leeds United descendió

Leeds United perdió la categoría, tres años después de haber conseguido un muy anhelado ascenso. El equipo de Luis Sinisterra fue derrotado 1-4 por el Tottenham Hotspur en su propio estadio, y perdió la categoría.

Sinisterra no jugó, pues se lesionó varios partidos antes de terminar la temporada. A lo largo del año, las lesiones tuvieron al colombiano fuera de las canchas durante varias fechas. No logró hilar muchos partidos seguidos jugando, y a pesar de anotar algunos goles, podría jugar la próxima temporada en la segunda división, si es que no se va a otro equipo.

Vea también: Roberto Firmino estaría muy cerca de ser nuevo jugador del Real Madrid

El otro equipo descendido fue el Leicester City. El club campeón de la Premier League en el 2016 tuvo una campaña para el olvido, y pese a haberle ganado en la última fecha al West Ham, no les alcanzó para salvarse del descenso.