¿Gana menos de 4 salarios mínimos mensuales? Alcaldía de Bogotá ofrecerá subsidios de vivienda

La Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de una nueva edición del programa Oferta Preferente, el cual tiene como objetivo brindar subsidios para facilitar la adquisición de vivienda propia a hogares vulnerables en la ciudad. Los montos de estos auxilios podrán llegar hasta los 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Requisitos para acceder a los subsidios de vivienda de la Alcaldía de Bogotá

Para poder acceder a este beneficio, se establecen una serie de requisitos que deben ser cumplidos por los hogares interesados. Entre dichos requisitos se encuentran: que el jefe o la jefa del hogar sea mayor de edad, que la suma de los ingresos del hogar no supere los 4 SMMLV, que no sean propietarios de una vivienda en el territorio nacional, que no hayan recibido previamente algún tipo de subsidio de vivienda y que no hayan sido sancionados en procesos de asignación de subsidios de vivienda.

Asimismo, es necesario contar con un cierre financiero, es decir, tener la posibilidad de cubrir el precio total de la vivienda nueva a través de subsidios, créditos o recursos propios. Estos requerimientos serán validados por la Secretaría de Hábitat.

Alcaldía de Bogotá brindará apoyo para la adquisición de vivienda propia

Una vez ratificados los cumplimientos de los requisitos, la entidad se pondrá en contacto con los hogares seleccionados para que puedan incorporarse al programa. Sin embargo, es importante destacar que el subsidio no cubrirá el valor total del inmueble, por lo que los beneficiarios deberán aportar recursos propios y/o solicitar un crédito hipotecario.

Es fundamental tener en cuenta que este subsidio solamente se aplica a las viviendas que han sido previamente seleccionadas por la Secretaría Distrital del Hábitat y no a cualquier proyecto de la ciudad de Bogotá.

Esta iniciativa de la Alcaldía de Bogotá busca brindar apoyo a los hogares más vulnerables de la ciudad, promoviendo así la adquisición de vivienda propia y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. La apertura del programa Oferta Preferente representa una oportunidad para aquellos que cumplan con los requisitos establecidos y deseen cumplir el sueño de tener un hogar propio.

Para acceder a más información, la Secretaría del Hábitat puso a disposición este sitio web oficial.