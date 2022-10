¿Qué alimentos finalmente sí serán gravados en la reforma tributaria?

Durante esta semana seguirá la discusión sobre la reforma tributaria en el Congreso de la República. Este proyecto ha sufrido múltiples cambios desde que fue presentado a lo largo de debates y reuniones con diferentes gremios.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dio a conocer más detalles sobre el debate final de la reforma tributaria, puntualizando sobre algunos cambios que esta tendrá, así como la forma en la que estaría confirmada la lista para alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas.

El funcionario señaló que se llegó a acuerdos para que algunos alimentos entren y salgan del proyecto para ser gravados.

Los productos alimenticios en la reforma

Ocampo remarcó que los edulcorantes no naturales (sustitutos sintéticos del azúcar), se incluirán en la reforma tributaria, mientras que ratificó que los productos de panaderías estarán exentos de impuestos.

Señaló además que productos industriales y envasados sí van a pagar impuestos, mientras que ningún producto de origen lácteo pagará.

“Las grasas naturales no tienen entonces impuestos, los alimentos con grasas adicionales que se agregan en el proceso sí tendrían impuestos”, resaltó José Antonio Ocampo.

Sumado a esto, indicó el funcionario que productos como el maní no será gravado. “Todo lo que sea grasa natural no queda con impuesto”, agregó. Esto también significa que los chocolates no tendrán gravamen, siempre y cuando no se les agreguen azúcares.

José Antonio Ocampo remarcó que la ponencia de reforma tributaria está virtualmente aprobada para que entre a ser discutida en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes de cara al próximo miércoles, 2 de noviembre, o jueves, 3 de noviembre.

Esta nueva ponencia de reforma tributaria, con los cambios en pensiones y en impuestos a la explotación del subsuelo en el país, buscará entonces un recaudo adicional del orden de los $20 billones de cara al 2023.