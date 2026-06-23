Adiós al Sisbén: Así cambiarán los subsidios en Colombia y esto pasará con su beneficio

El sistema de asignación de ayudas sociales en Colombia está a punto de dar el giro más radical de su historia reciente. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha puesto en marcha la transición para implementar el Registro Universal de Ingresos (RUI), el nuevo modelo tecnológico que complementará y, a largo plazo, reemplazará la metodología tradicional del Sisbén para determinar quiénes reciben los subsidios del Estado.

Este cambio, cuyo plan piloto y proceso de empalme arranca oficialmente en las principales ciudades del país, promete transformar por completo la entrega de beneficios como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Jóvenes en Paz.

Si usted es beneficiario de alguna ayuda económica o planea solicitarla, esto es lo que debe saber sobre el fin de la clasificación tradicional por letras.

¿Qué es el Registro Universal de Ingresos (RUI) y cómo funciona?

Por décadas, el Sisbén ha operado bajo un modelo de "información autodeclarada"; es decir, los ciudadanos responden una encuesta en su vivienda y, con base en sus condiciones habitacionales y lo que manifiestan ganar, se les asigna un grupo (A, B, C o D).

El gran cambio con el Registro Universal de Ingresos (RUI) es que el Estado ya no solo creerá en lo que dice la encuesta, sino que medirá el ingreso real per cápita de cada hogar. Para lograrlo, el sistema cruzará de forma automática los datos de los ciudadanos con más de 1.800 bases de datos públicas y privadas, incluyendo registros de la DIAN, aportes a pensión (PILA), nóminas electrónicas, transacciones financieras y registros de propiedad.

El Sisbén no desaparecerá de la noche a la mañana. Durante un periodo de transición de aproximadamente dos años, la encuesta del Sisbén IV seguirá siendo la puerta de entrada para caracterizar los hogares, pero la clasificación final para los subsidios dependerá de la validación de ingresos que haga el RUI.

¿Quiénes perderán o ganarán los subsidios en Colombia?

El objetivo principal de esta reforma es corregir las "coladas" en los programas sociales y garantizar que los recursos públicos lleguen a las familias que realmente viven en pobreza extrema y vulnerabilidad.

Con este nuevo cruce de información en tiempo real, se prevé un revolcón en las bases de datos: