CANAL RCN
Economía

Adiós al Sisbén: Así cambiarán los subsidios en Colombia y esto pasará con su beneficio

El nuevo sistema reemplazará la metodología tradicional del Sisbén para determinar quiénes reciben los subsidios del Estado.

Sisben
Foto: Sitio Oficial del Sisben

Noticias RCN

junio 23 de 2026
06:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sistema de asignación de ayudas sociales en Colombia está a punto de dar el giro más radical de su historia reciente. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha puesto en marcha la transición para implementar el Registro Universal de Ingresos (RUI), el nuevo modelo tecnológico que complementará y, a largo plazo, reemplazará la metodología tradicional del Sisbén para determinar quiénes reciben los subsidios del Estado.

Este cambio, cuyo plan piloto y proceso de empalme arranca oficialmente en las principales ciudades del país, promete transformar por completo la entrega de beneficios como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Jóvenes en Paz.

Esta es la fecha en la que empezará a regir el nuevo sistema que reemplazará al Sisbén: tome nota
RELACIONADO

Esta es la fecha en la que empezará a regir el nuevo sistema que reemplazará al Sisbén: tome nota

Si usted es beneficiario de alguna ayuda económica o planea solicitarla, esto es lo que debe saber sobre el fin de la clasificación tradicional por letras.

¿Qué es el Registro Universal de Ingresos (RUI) y cómo funciona?

Por décadas, el Sisbén ha operado bajo un modelo de "información autodeclarada"; es decir, los ciudadanos responden una encuesta en su vivienda y, con base en sus condiciones habitacionales y lo que manifiestan ganar, se les asigna un grupo (A, B, C o D).

El gran cambio con el Registro Universal de Ingresos (RUI) es que el Estado ya no solo creerá en lo que dice la encuesta, sino que medirá el ingreso real per cápita de cada hogar. Para lograrlo, el sistema cruzará de forma automática los datos de los ciudadanos con más de 1.800 bases de datos públicas y privadas, incluyendo registros de la DIAN, aportes a pensión (PILA), nóminas electrónicas, transacciones financieras y registros de propiedad.

El Sisbén no desaparecerá de la noche a la mañana. Durante un periodo de transición de aproximadamente dos años, la encuesta del Sisbén IV seguirá siendo la puerta de entrada para caracterizar los hogares, pero la clasificación final para los subsidios dependerá de la validación de ingresos que haga el RUI.

¿Quiénes perderán o ganarán los subsidios en Colombia?

El objetivo principal de esta reforma es corregir las "coladas" en los programas sociales y garantizar que los recursos públicos lleguen a las familias que realmente viven en pobreza extrema y vulnerabilidad.

Con este nuevo cruce de información en tiempo real, se prevé un revolcón en las bases de datos:

  • Hogares que podrían perder el beneficio: Aquellas personas que están clasificadas en los grupos A o B del Sisbén pero que, al cruzar datos, registren ingresos mensuales formales, cuentas bancarias con movimientos altos o propiedades a su nombre.
  • Hogares que recibirán más apoyo: Familias que hoy están en el grupo C o D debido a las condiciones físicas de su vivienda, pero cuyos ingresos reales actuales están por debajo de la línea de pobreza. Al comprobarse su escasez de recursos, el RUI los reubicará para que puedan acceder a las transferencias monetarias.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Nuevo cambio importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 23 de junio de 2026: así se cotizó

Finanzas personales

Tome nota: Las deudas por las que podrían embargarle su cuenta de Nequi o Daviplata

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 23 de junio

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Duro mensaje de la Misión de Observación Electoral de la UE al presidente Petro

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ha seguido de cerca el proceso electoral.

Astrología

Esto pasaría en Colombia con Abelardo de la Espriella como presidente electo, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente analizó qué podría ocurrir a nivel económico y de seguridad. ¿Qué fue lo que reveló?

Mundial de fútbol

¿Quién es el jugador más joven y el más veterano de la Selección Colombia en el Mundial?

Brasil

Turistas quedaron atrapados en una favela en medio de un operativo contra narcos en Río de Janeiro

Enfermedades

Brote de Ébola en el Congo supera las 250 muertes y registra más de mil casos