Esta es la fecha en la que empezará a regir el nuevo sistema que reemplazará al Sisbén: tome nota

El sistema de focalización de ayudas sociales en Colombia da un giro histórico. A partir de este 1 de julio de 2026, la Alcaldía de Bogotá y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) iniciarán formalmente la transición del tradicional Sisbén hacia el nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI).

Este cambio estructural promete transformar la manera en que el Estado evalúa las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos y asigna los subsidios.

Si usted es beneficiario de programas sociales o busca acceder a ellos, aquí le explicamos detalladamente qué significa esta medida y qué pasos debe seguir.

¿Qué es el Registro Universal de Ingresos (RUI) y en qué se diferencia del Sisbén?

Durante años, el Sisbén operó principalmente bajo el modelo de autodeclaración, es decir, mediante encuestas presenciales donde las personas declaraban sus condiciones de vida e ingresos. Sin embargo, este mecanismo abría la puerta a imprecisiones o desactualizaciones.

El Registro Universal de Ingresos (RUI) sustituye las encuestas a domicilio por un cruce masivo e inteligente de datos. El nuevo sistema recopilará reportes de al menos 47 entidades públicas y privadas para conocer los ingresos reales de los hogares. Entre las principales fuentes de información se encuentran:

Salarios, honorarios y aportes reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) o nómina electrónica.

Datos de la DIAN sobre arriendos, pensiones, intereses bancarios o cesantías.

Registros de la Registraduría, el Ministerio de Educación y el Registro Social de Hogares (RSH).

Reducir los errores de inclusión (personas con recursos que reciben subsidios) y de exclusión (familias vulnerables que quedan fuera del sistema) para asegurar que el gasto público social llegue a quienes verdaderamente lo necesitan.

¿El RUI cambiará su clasificación actual del Sisbén?

Dado que el RUI evalúa la capacidad real de generación de ingresos mediante registros administrativos, la ubicación en los grupos y subgrupos del Sisbén sufrirá modificaciones.

Cifras preliminares debatidas en el Concejo de Bogotá indican que, tras los primeros cruces de información, más de 615.000 personas registrarían una clasificación superior (lo que refleja una mejor situación económica que la autodeclarada), mientras que cerca de 957.000 personas pasarían a una ubicación inferior, evidenciando una mayor necesidad de apoyo estatal.

Un punto crítico aclarado por el Departamento Nacional de Planeación es que ser propietario de una vivienda o un predio rural no es causal de exclusión ni afectará negativamente su puntaje, a menos que dicha propiedad genere una rentabilidad económica demostrable (como un arriendo reportado ante la DIAN).