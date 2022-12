Salario mínimo: “Un aumento del 20% es desmesurado”, experto sobre efectos de esta propuesta

Este viernes el gremio de trabajadores oficializó su propuesta para el aumento del salario mínimo para el 2023, como se esperaba las centrales obreras apostaron por un incremento que tuvo en cuenta factores como la inflación, la productividad, entre otras cifras, y que además, le diera unos puntos extra a la remuneración legal para que la capacidad adquisitiva de los trabajadores no se vea afectada de cara a los próximos aumentos inflacionarios que aún no muestran indicios de ceder.

Para los trabajadores el aumento salarial debería ser del 20% sobre el salario del 2022, es decir, de ser aprobada dicha propuesta se alcanzaría una remuneración de $1.200.000 más auxilio de transporte.

Una propuesta que para muchos sectores fue una cifra alta teniendo en cuenta la coyuntura de inflación en el país y que podría generar mayores presiones al costo de vida de los colombianos.

Al respecto, NoticiasRCN.com consultó a Eduardo Gómez, un experto en economía, profesor en City University of New York (CUNY), quien fue investigador del Banco de la República, para analizar esta propuesta y los efectos que tendría no solo en los 3.4 millones de trabajadores que reciben un SMMLV, sino en la dinámica económica en general.

¿Qué efectos tendría en la economía un aumento del 20% del salario mínimo?

Una propuesta por encima del 20% del salario mínimo es un aumento desmesurado

Lo que haría sería encarecer demasiado el costo de producción de los empresarios privados, que tendrían muy pocos incentivos a seguir contratando trabajadores e incluso es posible que algunos disminuyeran su número de empleados porque con esos costos tan altos no es rentable llevar a cabo la actividad productiva sobre todo para los empresarios pequeños para los cuales puede ser costoso ese aumento salarial.

Además, puede llevar a que los precios sigan subiendo a un ritmo muy alto donde las empresas que deban cobrar ese margen y subir el precio de los productos que ofrecen, siendo correspondientes al aumento de los costos laborales. Entonces es una propuesta demasiado alta, que desde mi punto de vista tendría efectos negativos sobre mercado laboral y sobre inflación.

Yo estoy convencido que el aumento del salario mínimo no necesariamente causa mayor inflación directamente, pero es que un 20% de incremento es un aumento muy alto, más teniendo en cuenta que las proyecciones de crecimiento para el otro año en el país son malas. Las del Fondo Monetario Internacional para Colombia están en 2%, las del Banco de la República en 0,5%, por lo tanto, la productividad del trabajo se espera que suba poco y un aumento tan por encima del dato de inflación, sería creo que contraproducente para la economía en este momento.

¿Este incremento puede generar presiones a la devaluación del peso colombiano?

Con respecto a la depreciación de la moneda, probablemente no tenga un efecto directo, pues la inflación genera en términos generales, presiones hacia salidas de flujos de capitales, si la inflación es muy alta eso puede generar mayor presión a que se deprecie la tasa de cambio, pero el efecto del salario sobre la tasa de cambio no es tan directo.

Algo que sí podría generar un efecto derivado del salario mínimo es sobre menor capacidad de inversión de las empresas, lo que presionaría a mayor inflación y por lo tanto, aumento del costo para las empresas y menor inversión.

Lo anterior se traduce en menor crecimiento del Producto Interno Bruto en el futuro.

¿Cuál podría ser una alternativa menos nociva para la economía colombiana?

En mi opinión lo más coherente sería subir el salario un poco por debajo la inflación este año, apostando a que, si el año entrante se da la meta del Banco de la República de que la inflación sea solamente de 7,5%, que es lo que ellos piensan, el salario para el 2024 se suba entonces por encima de dicha cifra.

Yo pensaría que debería subir por decir cualquier cosa 12% este año y programarse para el año entrado un 10% en condiciones de una inflación más baja, pero un 20% de un solo golpe es muy alto.