Bogotá advierte por suspensión de licencias de conducción por reincidencia

Los motociclistas que acumulan infracciones de tránsito en Bogotá podrían enfrentar una de las sanciones más severas contempladas en la normativa vigente: la suspensión de la licencia de conducción.

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La Secretaría Distrital de Movilidad informó que inició 1.559 nuevos procesos de investigación por reincidencia contra conductores de moto que han incumplido repetidamente las normas de tránsito.

Estas nuevas actuaciones se suman a otras 5.906 investigaciones abiertas previamente por la entidad, en el marco de las acciones dirigidas a sancionar a quienes convierten las infracciones en una conducta recurrente. Según la normativa, un conductor es considerado reincidente cuando comete más de una infracción dentro de un periodo de seis meses.

¿Qué sanción reciben los motociclistas reincidentes?

La principal consecuencia para los motociclistas declarados reincidentes es la suspensión de la licencia de conducción por seis meses. Si el conductor vuelve a incurrir en esta conducta, la sanción puede ampliarse hasta un año o incluso más, dependiendo del caso.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, durante 2026 ya se han suspendido 529 licencias de conducción por reincidencia entre motociclistas.

Muchas de las conductas investigadas están relacionadas con acciones que afectan la seguridad vial y la convivencia en el espacio público, como invadir andenes, ciclorrutas, zonas peatonales y otros espacios destinados exclusivamente para peatones y ciclistas.

Las infracciones que más repiten los motociclistas en Bogotá

Los registros de la entidad muestran que la infracción más frecuente entre los motociclistas es la C24, relacionada con conducir motocicletas sin cumplir las condiciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Entre enero y mayo de 2026 se impusieron 28.498 comparendos por esta conducta.

Le siguen otras infracciones recurrentes como no realizar oportunamente la revisión técnico-mecánica, con 13.489 comparendos; conducir sin licencia de conducción, con 12.782; estacionar en sitios prohibidos, con 9.420; y transitar por lugares restringidos o en horarios no autorizados, con 8.311 sanciones registradas.