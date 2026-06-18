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Menor de nueve años resultó herido cuando motociclistas aventaron una piedra a un bus del MIO

Conductor y parrillera fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
01:21 p. m.
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Un niño de nueve años resultó herido en un nuevo caso de intolerancia vial registrado contra un bus del MIO en el oriente de Cali.

De acuerdo con las autoridades, una pareja de motociclistas, de 51 y 53 años, aventó una piedra contra el vehículo, rompiendo la ventana del puesto en el que iba sentado el menor.

La agresión habría ocurrido en medio de una discusión que, según comentaron los motociclistas a la Policía, inició cuando el conductor del bus “se les atravesó” en medio de la vía.

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Las autoridades revelaron el estado de salud del menor:

En diálogo con Noticias RCN, el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que el menor se encuentra fuera de peligro, a pesar de que esquirlas de vidrio lograron alcanzar su rostro:

“Se trataría de un hecho de intolerancia entre dos personas que se movilizaban en una motocicleta y un vehículo del transporte masivo MIO. Producto de este acto de intolerancia, fue lanzado un objeto contundente contra los vidrios del vehículo, lo que produjo lesiones sin gravedad en un menor de edad”.

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Los responsables de la agresión fueron llevados ante las autoridades:

Una vez atendieron el caso, agentes de la Policía detuvieron al conductor y a la parrillera, que tendrán que responder por la agresión contra el menor y los daños generados en el bus de transporte público:

“Por supuesto las dos personas fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes por los delitos de daño en bien ajeno y lesiones personales”.

Tan solo en el primer semestre de 2025 se registraron 327 agresiones contra conductores del MIO; en lo que va de 2026, cinco personas han sido capturadas por atacar al personal de seguridad al interior del sistema.

La empresa MIO hizo un llamado “para que resuelvan sus conflictos de forma pacífica, con lo que evitan las multas que contempla el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

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