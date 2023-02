¿Aumentaron o cayeron? Las cifras de Casio tras canción de Shakira en contra de Piqué

Casi 250 millones de reproducciones en YouTube suma la canción de Shakira contra su expareja Gerard Piqué, la cual dejó varias frases inmortalizadas y que los seguidores de la barranquillera todavía celebran.

Bajo el título "BZRP Music Session #53", la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap no para de sonar en medios de comunicación y redes sociales, con versos consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el deportista y su nueva novia, la joven española Clara Chía (23 años).

"Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", canta la artista a ritmo de música electrónica.

Shakira aseguró en su canción que Piqué había cambiado un Rolex por un Casio, dando a entender que la segunda marca de relojes mencionada era algo bastante común y popular; para nada exclusiva como lo es ella.

De esta manera, el coordinador de marketing de relojes de Casio en América Latina habló con la revista Fucsia acerca de las consecuencias que ha tenido la canción de Shakira en la marca y lo que representa en las personas.

Thiago Nadotti indicó que, lejos de haber perjudicado a la marca, lo que hizo fue dar en las personas un “sentimiento de nostalgia” hacia dicha Casio.

“Nos funcionó muchísimo”, dijo. De igual manera, argumentó que Casio nunca defendió la marca y esperaron que los mismos clientes fueran los que lo hicieran.

“Casio no se pronunció a favor o en contra de nadie. Nosotros nos mantuvimos neutros, es un tema privado de ellos y no tuvimos nada que ver, pero fue buenísimo. Las ventas en región, después de hablar con los distribuidores en la semana de lanzamiento, fueron de tres veces más”, aseguró Nadotti.

“No esperábamos ese amor que le manifestaron a la marca. Recibimos comentarios muy amables y gente que recordaba a la marca. Nos quedó como lindo”, concluyó el empresario.

Este fue el tercer éxito musical asociado a la ruptura de la mediática pareja luego de "Te felicito" y "Monotonía". Shakira (45 años) y Piqué (35) anunciaron su separación en junio de 2022 tras más de una década juntos y ahora la barranquillera viajaría a Miami para iniciar con una nueva vida junto a sus hijos.