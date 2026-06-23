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¿Cuánto reciben los candidatos de las consultas presidenciales con la reposición de votos?

El Consejo de Estado decidió tras una solicitud que buscaba tumbar la reposición para las consultas del 8 de marzo.

Fotos: Registraduría Nacional del Estado Civil

Noticias RCN

junio 23 de 2026
09:27 p. m.
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El tema que ha centrado la atención de la opinión pública en los últimos días ha sido la segunda vuelta presidencial que dejó como presidente electo a Abelardo de la Espriella.

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Una de las aristas tiene que ver con la reposición de votos, aquel mecanismo que beneficia a los candidatos que participan en la contienda, siempre y cuando obtengan determinada cantidad de votos.

Con base en la Misión de Observación Electoral (MOE), la fórmula consta que solo los candidatos que superen el 4 % pueden acceder a la reposición. Por eso, en primera vuelta solo la recibieron De la Espriella, Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

En el cálculo también se tienen en cuenta el valor del voto y los anticipos, así como los informes de gastos e ingresos de cada campaña. La reposición en primera entonces fue así: $31.915.891.000 para De la Espriella, $14.217.157.000 para Cepeda, $14.217.606.000 para Valencia y $1.737.000.000 para Fajardo.

En las últimas horas, el Consejo de Estado mantuvo el valor de cada voto ($ 8.287) para los candidatos de las consultas presidenciales tras rechazar un recurso de súplica. En ese orden de ideas, el beneficio lo recibirán los candidatos que participaron en las consultas del 8 de marzo.

¿Cómo quedaron las consultas?

Aquella contienda resultó así:

  • Gran Consulta por Colombia: Paloma Valencia - 3.236.286 (55.25 %), Juan Daniel Oviedo - 1.255.510 (21.43 %), Juan Manuel Galán - 327.765 (5.59 %), Juan Carlos Pinzón - 297.646 (5.08 %). Vicky Dávila - 238.045 (40.6 %), Enrique Peñalosa - 162.534 (2.77 %). Aníbal Gaviria - 149.091 (2.54 %), David Luna - 115.229 (1.96 %) y Mauricio Cárdenas - 75.289 (1.28 %).
  • Consulta de las Soluciones: Claudia López - 574.670 (92.88%) y Leonardo Huerta - 44.035 (7.11 %).
  • Frente por la Vida: Roy Barreras - 257.037 (43.12 %), Daniel Quintero -227.379 (38.15 %), Edison Torres - 43.002 (7.21 %), Martha Bernal - 40.373 (6.77 %) y Héctor Pineda – 28.187 (4.72%).
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