¿Cuánto reciben los candidatos de las consultas presidenciales con la reposición de votos?

El tema que ha centrado la atención de la opinión pública en los últimos días ha sido la segunda vuelta presidencial que dejó como presidente electo a Abelardo de la Espriella.

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El candidato del movimiento Defensores de la Patria superó a Iván Cepeda en las urnas con un estrecho margen. El escrutinio posterior no reflejó diferencias mayores ni irregularidades.

Así fueron las elecciones de este 2026

Una de las aristas tiene que ver con la reposición de votos, aquel mecanismo que beneficia a los candidatos que participan en la contienda, siempre y cuando obtengan determinada cantidad de votos.

Con base en la Misión de Observación Electoral (MOE), la fórmula consta que solo los candidatos que superen el 4 % pueden acceder a la reposición. Por eso, en primera vuelta solo la recibieron De la Espriella, Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

En el cálculo también se tienen en cuenta el valor del voto y los anticipos, así como los informes de gastos e ingresos de cada campaña. La reposición en primera entonces fue así: $31.915.891.000 para De la Espriella, $14.217.157.000 para Cepeda, $14.217.606.000 para Valencia y $1.737.000.000 para Fajardo.

En las últimas horas, el Consejo de Estado mantuvo el valor de cada voto ($ 8.287) para los candidatos de las consultas presidenciales tras rechazar un recurso de súplica. En ese orden de ideas, el beneficio lo recibirán los candidatos que participaron en las consultas del 8 de marzo.

¿Cómo quedaron las consultas?

Aquella contienda resultó así: