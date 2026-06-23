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Centro Carter destacó transparencia en elecciones de Colombia

La experta, con más de tres procesos de observación en el país desde 2018, resaltó que el trabajo de la Registraduría Nacional.

Noticias RCN

junio 23 de 2026
01:29 p. m.
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La jefa de misión y asesora principal para América Latina y el Caribe del Centro Carter, Jenny Lincoln, aseguró que Colombia puede estar “muy orgullosa de la organización de las elecciones” realizadas el pasado domingo.

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La experta, con más de tres procesos de observación en el país desde 2018, resaltó que el trabajo de la Registraduría Nacional es “ejemplar en este hemisferio” y que la rapidez en la entrega de resultados preliminares fortalece la confianza ciudadana.

Lincoln recordó que el Centro Carter, fundado por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, tiene una larga trayectoria en Colombia, no solo en temas electorales sino también en el acompañamiento al acuerdo de paz de 2016 y en proyectos de salud y derechos humanos.

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“Estamos invitados por la Registraduría y el CNE, y nuestra historia de observación electoral nos respalda: hemos participado en más de 140 elecciones en 40 países”, señaló.

Informe preliminar y estándares internacionales

La misión internacional del Centro Carter inició labores en Colombia el 12 de mayo con un equipo de expertos provenientes de España, Alemania, Dinamarca, Brasil y Estados Unidos. Según Lincoln, el grupo visitó diferentes regiones y prepara un informe preliminar que será divulgado esta semana, mientras que el documento final se entregará antes de finalizar julio.

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El análisis incluirá aspectos como la administración electoral, la educación de votantes y el cumplimiento de estándares internacionales. “Colombia tiene una historia de contar con dos procesos en concierto: el preconteo rápido y las comisiones escrutadoras. Eso garantiza que los resultados preliminares coincidan casi totalmente con los oficiales”, explicó la observadora.

Paz electoral y confianza ciudadana

Entre las fortalezas del sistema colombiano, Lincoln destacó la campaña de “paz electoral” impulsada por la Procuraduría, que involucró a instituciones, organizaciones y ciudadanía en la preparación de los comicios. “Es algo llamativo y destacado del país”, afirmó.

La asesora concluyó que, pese a la complejidad del proceso, la transparencia de la Registraduría añade confianza: “Los colombianos pueden saber, a fin de cuentas, quién ganó las elecciones”.

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