¿Es posible que Colombia termine comprando gas a Venezuela?: esto es lo que se sabe

El resultado del informe de recursos y reservas presentado el miércoles por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), despertó las alarmas en el sector por la caída en las reservas de gas a 7.2 años y de petróleo a 7.5.

Este documento es clave para conocer el panorama de autosuficiencia energética del país, sin embargo, el Gobierno Nacional mantiene su posición de centrarse en la eficiencia de los proyectos existentes y no conceder nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos en Colombia.

Aunque la producción diaria de petróleo se mantuvo casi igual que el año anterior, la reducción en las reservas preocupa a los expertos porque el 2021 fue un año de precios internacionales altos, un fenómeno que tradicionalmente impulsa al incremento en la cantidad de reservas, algo que no ocurrió.

Este panorama revivió el fantasma de una posible insuficiencia de gas a mediano plazo, en caso de mantener la política de no firmar más contratos para la exploración de hidrocarburos en Colombia.

Al respecto, NoticiasRCN.com consultó al presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, Francisco Lloreda para analizar el informe y la viabilidad en caso de una eventual necesidad de importación de gas.

NoticiasRCN.com: ¿Los resultados del informe deberían preocupar al sector?

“Las reservas probadas de gas entre el año 2021 y 2022 cayeron un 11%, la cifra más baja en 17 años”, afirmó Lloreda.

Hace dos meses el gobierno afirmó que iban a estar atentos a los resultados de este documento para definir sus proyecciones frente al sector, y lo que sugiere este informe es que se debe examinar de una forma integral la política de hidrocarburos.

“Siete años de reservas no es un periodo largo y lo que no sembremos hoy en petróleo y gas en materia exploratoria, no lo vamos a poder cosechar a la vuelta de unos años”, advirtió Lloreda.

NoticiasRCN.com: ¿Es viable importar el gas de Venezuela?

“Importar gas de Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte, que está destruido y requiere importantes inversiones, podría ser hasta tres veces más costoso que producirlo en Colombia”, sostuvo Lloreda.

Para el experto es inviable que el gobierno piense en invertir en la reparación de un gasoducto para comprar gas de Venezuela, cuando se puede producir en Colombia un combustible de mejor calidad.

NoticiasRCN.com: ¿Qué pasa con el descubrimiento de gas en mar abierto?

En el Mar Caribe se cuenta con unos descubrimientos importantes costa afuera y en tierra firme, pero esos recursos aún no se pueden considerar reservas, se llaman recursos contingentes porque si bien se sabe que hay gas, no están dadas las condiciones para que sea viable, ya sea porque se carece de infraestructura para poder sacar ese gas desde el mar y conectarlo a los gasoductos de terrestres, o, porque económicamente no son rentables.

Entonces, el propósito de destrabar esas contingencias para ampliar las reservas es un objetivo loable del gobierno, sin embargo, como no es claro que ese gas sea viable, y, adicionalmente, los contratos suscritos tienen unos límites en cuanto a la capacidad de producción, se debe analizar con total responsabilidad la política exploratoria en el país.