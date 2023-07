Ministerio de la Igualdad y Equidad: ¿viable económicamente o insostenible?

El Ministerio de la Igualdad y la Equidad ha generado mucha controversia en el país, sobre todo en materia de costos. Desde que el Gobierno Nacional planteó la idea en campaña, algunos economistas y expertos comenzaron a cuestionarse sobre la inversión que significaría para las finanzas nacionales la creación de una nueva cartera. Pero entre más se revelan detalles de su puesta en marcha, la preocupación aumenta.

El ministerio está planteado bajo una estructura compuesta por cinco viceministerios, 20 direcciones técnicas y 32 direcciones departamentales.

Se estima que el presupuesto inicial será de 500.000 millones, un gasto que es exuberante hasta para el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; y para la misma vicepresidenta Francia Márquez, quien es la cara más visible de la cartera y quien reconoció a Noticias RCN que cuando el presidente le dijo el número de viceministerios que tendría su proyecto, ella pensó que eran “demasiados”.

“La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco, sino máximo dos viceministros, como en otras carteras; no 20 direcciones generales, sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos”, sugirió José Antonio Ocampo, quien era considerado uno de los hombres con más credibilidad dentro del Gobierno de Gustavo Petro.

Pero estas no son las únicas voces expertas que hacen un llamado para que el Gobierno analice la estructura que planteó. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, habló con NoticiasRCN.com sobre el nuevo ministerio, los cambios que debería considerar y las propuestas que podría aplicar el Gobierno para que la búsqueda de la equidad no se convierta en un gasto insostenible para Colombia.

NoticiasRCN.com: Usted habla de un costo marginal adicional que debe tenerse en cuenta en esto, explíqueme, ¿a qué se refiere?

José Manuel Restrepo: Todos estamos convencidos de la importancia y necesidad de trabajar y luchar contra la inequidad y la pobreza. De lograr canalizar de forma eficiente los recursos que existen para este propósito, también de integrar estructuras e instituciones que hoy trabajan desarticuladamente alrededor de la construcción de la equidad en el país. Siempre hemos estado convencidos, como colombianos, de la necesidad de un actor protagonista de la política pública que busque esto. Pero el mensaje que se ha enviado con el nuevo ministerio no es positivo por el derroche que representan las cifras que se han venido revelando.

Queda absolutamente claro que la suma de los actores que hoy hacen trabajos de política pública alrededor de la equidad, dista hacia abajo de los montos que se destinan para este nuevo ministerio. Esto significa que marginalmente es más costoso que todos los instrumentos que hoy en día existen con ese propósito y que, agregados, serían menos costosos que esta nueva cartera.

La creación de un nuevo ministerio debe tener austeridad en gastos que no representan beneficios para el ciudadano en esa construcción de equidad. Por ejemplo, en burocracia. Es imposible de entender para el ciudadano de a pie que una cartera de estas características tenga cinco viceministerios y 20 direcciones, independientemente de lo loable que sea su propósito. Esto lo único que indica es que hay una alta dosis de burocracia. Nadie entiende por qué cuando el recurso debería estar dirigido a combatir la inequidad, se destina a construir una burocracia.

Por experiencia se ha demostrado que un número más alto de actores no significa una mejor política pública porque se genera falta de efectividad, órdenes y contraórdenes, y demás. No es un buen ejemplo que este ministerio se construya de esta manera.

NoticiasRCN.com: Para usted, el Ministerio, así como está planteado, ¿es viable económicamente o es insostenible?

La respuesta depende de la capacidad presupuestal del país. Pero ese no es el punto porque en un escenario o contexto de reducción del déficit fiscal y de gasto público innecesario, no tiene sentido que se destinen los recursos a aumentar la burocracia. Se deben invertir en reducir la equidad y garantizar eficiencia de los programas.

NoticiasRCN.com: El Ministerio ha recibido muchas críticas, pero es una realidad que se pondrá en marcha. Desde su experiencia en Hacienda, ¿cuál sería el plan para optimizar la estructura propuesta por el Gobierno?

La reflexión que tiene que hacerse el Gobierno, y especialmente Hacienda, es valorar cuidadosamente cuántos son los cargos de nivel viceministerial y directivo que se necesitan para administrar el Ministerio. En la medida de lo posible, este debe ser una agregación de actores del Estado que hoy hacen lo mismo, esto para que no se incremente significativamente la planta de personal.

