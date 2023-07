Las recomendaciones de José Antonio Ocampo sobre el nuevo Minigualdad

El pasado 29 de junio, la vicepresidenta Francia Márquez se posesionó como ministra de la Igualdad, primera titular de la recién creada cartera que buscaría atender problemas de inequidad y vulneración de derechos a mujeres, niños, jóvenes y población diversa en el país.

Aunque la formación del ministerio fue una de las principales propuestas de campaña del hoy presidente Petro, no ha estado exenta de polémicas debido a la aparente burocracia que rodea el ambicioso proyecto.

Cinco viceministerios, delegados regionales y una nómina que ascendería a 774 funcionarios han sido el eje de la polémica por la creación del Minigualdad.

Hasta el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se pronunció sobre la estructuración planteada para la nueva cartera, haciendo énfasis en la necesidad de “simplificar” la organización a dos viceministerios, en lugar de cinco; cinco direcciones y no 20; y ningún delegado departamental.

La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco sino máximo dos viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos.