Gastos de los colombianos volvieron a caer en marzo: ¿A qué se debe?

En los últimos días se conoció un nuevo informe de Raddar Consumer Knowledge Group, firma que entregó el balance del movimiento de los últimos meses sobre los gastos de los colombianos.

La entidad en mención manifestó que en el primer trimestre del 2024 el gasto de los hogares colombianos fue de $261,10 billones, lo que representa un incremento con relación al año pasado de 8,01 anual.

Sin embargo, en marzo, el gasto de los hogares, según Raddar, fue de 83,9 billones de pesos y luego de dos meses de crecimiento consecutivo, nuevamente cayó con un 0,42%, lo que significa que los colombianos, en dicho mes, compraron menos cosas con relación al 2023.

“Uno diría la noticia no es que el gasto cayó, no, claramente para el trimestre el gasto no cae, pero crece muy poco”, dijo Camilo Herrera, CEO de Raddar.