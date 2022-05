Dos emprendimientos que transforman: pañales ecológicos y viajes en casas rodantes

La propuesta de valor y la innovación han sido los principales retos para los emprendedores que quieren dar a conocer sus ideas de negocio. Noticias RCN conoció dos creativas ideas, que buscan transformar el mercado colombiano. Ókolo, es un emprendimiento que le apuesta a la industria de los pañales ecológicos y On The Road, cambia el concepto de viajar por Colombia, proponiendo el servicio de turismo en remolques.

Consciencia ambiental y ahorro para los padres: la propuesta de Ókolo

Katherine Correa es la fundadora de Pañales Ecológicos Ókolo. Hace 5 años cumplió su sueño de ser madre, y esa experiencia le hizo darse cuenta de la gran cantidad de pañales que se gastaban y botaban a diario. Según ella, "un solo bebé se gasta alrededor de 10 mil pañales desechables durante sus primeros 3 años", esto no solo implica contaminación, sino también un gasto económico importante para quienes se encargan del bebé.

Los Pañales Ecológicos Ókolo buscan cambiar esto. Están hechos de fibras de bambú y son reutilizables. Únicamente terminan su ciclo de vida luego de cinco años.

Un solo bebé puede utilizarlo durante varios años y estos se ajustan a todas las etapas, desde recién nacidos hasta los 3 años, aseguró Correa.

Otro de los beneficios que ofrece el emprendimiento es que al usar pañales desechables no es necesario aplicar productos para evitar la pañalitis, ya que estos productos ecológicos no son hechos con materiales químicos, a diferencia de los pañales desechables que son derivados del petróleo.

On the Road: “recorrer Colombia a bordo de lujosas casas rodantes”

On the Road es una empresa creada para hacer turismo en casas rodantes por Colombia. Sergio Cuéllar es el fundador de este emprendimiento y asegura que la idea nació hace más de 15 años, pero la materialización de este sueño se puedo llevar a cabo en el 2020.

La iniciativa tiene como propuesta ofrecer un turismo sostenible para los colombianos, apoyando diferentes comunidades del país y fomentando los viajes en el territorio nacional. “Nuestra idea es que Colombia sea reconocida, no solo por su cultura, sino que también por la gente, por su gastronomía y sus paisajes”, aseguró Catalina Chacón, gerente de On The Road.