Minhacienda eliminaría subsidio del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles para grandes consumidores

Un proyecto decreto del Ministerio de Hacienda establece un mecanismo diferencial de estabilización de precios para grandes firmas que consuman promedio anual más de 20.000 galones al mes.

Minhacienda eliminaría subsidio para grandes consumidores

En el documento de la cartera se precisa que la medida aplica “independientemente de su gasto por instalación o punto de entrega. En consecuencia, su ingreso al productor deberá ser, como mínimo, el precio de paridad internacional”.

Dicha medida tiene como excepción las empresas generadoras de energía que estén ubicadas en Zonas No Interconectadas, ZIN. Tampoco aplica para sistemas de transporte terrestre masivos de pasajeros.

Minhacienda y Minminas y Energía determinarán precio de paridad internacional

La cartera de Hacienda y la de Minas y Energía se encargarán de establecer el procedimiento para determinar el precio de paridad internacional que deberán pagar.

“Así mismo, corresponderá al Ministerio de Minas y Energía establecer la regulación correspondiente a la implementación del mecanismo diferencial, así como ejercer el control y la vigilancia sobre quienes recae la mencionada medida de estabilización de precios de este decreto. Para efectos de lo anterior, podrá determinar los mecanismos o lineamientos que considere necesarios”, se lee en el documento.

Esta iniciativa no es nueva. El ministerio había intentado antes ponerla en marcha; sin embargo, no se concretó. Ahora se hicieron algunos cambios para volver a intentar que avance, teniendo en cuenta la necesidad de reducir el déficit sin generar un impacto social. Desde algunos sectores preocupa que el proyecto impacte a los transportadores, pero además se pone en duda que el documento no aclara cómo se van a identificar los grandes consumidores, cómo se les va a cobrar la medida diferencial, y cuánto se recaudaría con la implementación.