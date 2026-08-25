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Ciudadanos afrontarán dura multa por botar colchones y muebles a la calle: tome nota

Conozca la grave multa a la que se enfrentarían personas que dejan estos elementos en la calle.

Foto: MAGNIFIC

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
06:33 a. m.
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Renovar los muebles del hogar o deshacerse de un colchón viejo en Bogotá puede convertirse en una pesadilla financiera si decide dejar estos elementos en la acera. Lo que muchos ciudadanos desconocen es que el Distrito aplica sanciones económicas de gran alcance por este comportamiento, mientras mantiene habilitadas alternativas totalmente gratuitas para hacer una disposición correcta.

De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), arrojar muebles, camas, colchones, escombros o madera a las calles, parques o andenes está catalogado como un comportamiento contrario a la convivencia. La infracción conlleva una Multa General Tipo 4, cuyo valor alcanza los $933.816 pesos.

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Además de la dura multa que pueden enfrentar, los infractores pueden ser citados a participar en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia. Si la multa no se cancela en un plazo de seis meses, comenzarán a generarse intereses de mora y el ciudadano enfrentará graves restricciones administrativas.

Las autoridades distritales monitorean constantemente estas conductas a través de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la Policía para identificar y sancionar a los responsables.

¿Cómo deshacerse de colchones y enseres sin pagar un solo peso?

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), ofrece canales oficiales para recoger estos elementos voluminosos sin costo alguno:

  • Línea 110: La ciudadanía puede comunicarse telefónicamente a la Línea 110 para solicitar la recogida a domicilio. El servicio público de aseo permite la recolección gratuita de hasta 2 metros cúbicos de residuos voluminosos por usuario, programando la fecha de recogida directamente con el operador correspondiente a la localidad.
  • Ecopuntos itinerantes: Semanalmente, la UAESP instala más de 300 "Ecopuntos" en diferentes barrios de la ciudad. En estos contenedores móviles, los vecinos pueden depositar colchones, madera, escombros y enseres dañados sin ningún costo. La programación y ubicación de estos puntos se puede consultar en la página web oficial de la entidad.

Hacer uso de estos canales evita que los muebles viejos terminen obstruyendo los canales de agua o deteriorando los barrios, protegiendo al mismo tiempo el bolsillo de sanciones innecesarias.

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