Por presuntas irregularidades en contratos para capacitar testigos electorales, abren indagación contra el CNE

Por presuntas irregularidades y sobrecostos en contratos celebrados en las elecciones de 2026 para la capacitación de testigos electorales, la Contraloría General de la República abrió indagación preliminar contra el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“La decisión”, según el órgano de control fiscal “se adopta ante los cuestionamientos relacionados con la ejecución de contratos destinados, entre otros componentes, a herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales”.

RELACIONADO Alcalde Galán se pronuncia por indagación preliminar del CNE sobre su campaña de 2023

Contraloría indagará contratación del CNE durante las elecciones de 2026:

En medio de su indagación, la Contraloría solicitó conocer la relación de la contratación suscrita entre la máxima autoridad electoral y la Unión Temporal Actores Electorales 2026, incluyendo los contratos celebrados con las empresas LinkTic y BexTechology, que la integran en un 95% y 5%.

En la relación deberán incluirse las fechas de inicio y terminación, valor, objeto, estado actual, interventor o supervisor y pagos realizados por cada uno de los contratos.

La indagación no es una declaratoria de responsabilidad del CNE:

El órgano de control fiscal recordó que, “a través de sus competencias, puede requerir, conocer y examinar todos los datos e información sobre hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en los que se involucren recursos públicos o se afecten bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, sin oponibilidad de reserva legal, exclusivamente para el ejercicio de sus funciones”.

Por tanto, “la apertura de esta actuación no implica una declaratoria de responsabilidad, sino el inicio de las verificaciones correspondientes por parte del organismo de control” y, una vez termine la indagación, se darán a conocer sus resultados.