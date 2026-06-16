Pagos por PSE en Nequi no estarán disponibles en esta fecha: esto es lo que debe saber

Los usuarios de Nequi deberán tener en cuenta una novedad importante relacionada con los pagos realizados a través de PSE. La plataforma financiera anunció que este servicio tendrá una suspensión temporal durante la madrugada del jueves 18 de junio de 2026 debido a trabajos de actualización tecnológica.

La medida fue informada directamente a través de la aplicación, donde la compañía explicó que el objetivo es realizar mejoras en su infraestructura para optimizar la experiencia de los usuarios y garantizar un mejor funcionamiento de sus servicios digitales.

¿Cuándo no estarán disponibles los pagos PSE en Nequi?

De acuerdo con el mensaje compartido por la entidad, los pagos mediante PSE desde Nequi no estarán disponibles entre las 12:00 a.m. y la 1:00 a.m. del jueves 18 de junio de 2026.

"Esto te interesa: el jueves 18 de junio de 2026, entre las 12:00 a.m. y 1:00 a.m., estaremos mejorando nuestra tecnología para ti. Durante ese rato no podrás hacer pagos PSE desde Nequi", informó la plataforma a sus usuarios.

Por esta razón, quienes tengan previsto realizar compras, pagos de servicios o cualquier transacción que requiera PSE durante ese horario deberán anticipar sus operaciones o esperar a que finalice la ventana de mantenimiento.

Los demás servicios de Nequi seguirán funcionando

La buena noticia para los usuarios es que la interrupción únicamente afectará los pagos realizados a través de PSE. El resto de las funciones de la aplicación continuarán operando con normalidad durante la actualización.

Según indicó Nequi, servicios como el envío y recepción de dinero entre usuarios de la aplicación, transferencias hacia Bancolombia y otras entidades financieras, retiros en cajeros automáticos, pagos con código QR, el uso de la Tarjeta Débito Nequi Visa y las llaves digitales seguirán disponibles.

"Todos los demás servicios de Nequi como mandar o recibir plata entre Nequis, Bancolombia y otros bancos, retiros en cajeros, Tarjeta Débito Nequi Visa, pagos con QR, llaves y demás servicios del armario estarán disponibles con normalidad", señaló la compañía.

La recomendación para los usuarios es programar con anticipación cualquier pago que dependa de PSE y evitar inconvenientes durante la hora en la que se realizarán las mejoras tecnológicas.