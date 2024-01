Pasaje Transmilenio: estas son las personas que tendrán descuento

Este viernes 26 de enero, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer un anuncio importante para los bogotanos que se movilizan a diario en Transmilenio, uno de los medios de transporte más usados. Tras varios días de reuniones, finalmente se definieron precios que quedarán para este año 2024.

Desde la secretaría de Movilidad, en cabeza de Claudia Díaz, se pudo confirmar que el pasaje se mantendrá en 2.950 pesos, un beneficio para los bogotanos que lo usan. En cuanto al servicio del servicio de bus zonal (conocido como SITP), la tarifa desde el próximo 12 de febrero será de 2.950 pesos, es decir, tuvo un incremento de 200 pesos y quedando unificado con el de Transmilenio.

Para este año, la tarjeta 'Tullave' costará $8.000 en 2024 para quienes la adquieran por primera vez. "Actualmente, existen en circulación 13.102.804 de tarjetas, de las cuales 6.760.344 están personalizadas", informó la entidad.

Ahora, desde la entidad también anunciaron cuáles serán los beneficios para los bogotanos durante este año y cuáles son los descuentos a los que se podrán aplicar.

¿Quiénes tendrán descuento en el pasaje?

Las autoridades de tránsito dieron a conocer que la tarifa del pasaje tendrá un descuento para ciudadanos con Sisbén y adulto mayor de $2.500. Este precio beneficia a más de 2 millones de personas en la ciudad.

Otro de los beneficios que hay para este 2024 es obtener la tarjeta TuLlave Plus Especial, esta es para personas con discapacidad permanente. Aquellos ciudadanos pueden acceder a un subsidio mensual de $29,500 a través de la tarjeta TuLlave Plus Especial. Lo notable de este incentivo es que no se aplican descuentos en las tarifas, brindando un apoyo financiero directo a quienes más lo necesitan.

¿Cómo acceder a los subsidios de la tarjeta TuLlave?