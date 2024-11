Tome nota: así puede actualizar sus datos para seguirse beneficiando del Ingreso Mínimo Garantizado

El Ingreso Mínimo Garantizado es una de las estrategias del Distrito para apoyar a los hogares más vulnerables de la capital de la República. El pago es mensual y las familias pueden recibir entre 60.000 y 860.000 pesos, según sus necesidades.

Las personas registradas pueden recibir el dinero a través de Daviplata, Nequi, Ahorro a la Mano, Dale, Movii o, en caso de no tener ninguna de esas billeteras digitales, acercarse a un punto de Efecty. Además, en caso de que no lo retiren, no lo perderán porque el saldo quedará en esos canales de pago.

Sin embargo, a las personas les ha surgido la duda de si pueden cambiar sus datos cuando lo necesiten y el Distrito ha aclarado enfáticamente que sí. El paso a paso el siguiente:

Así puede actualizar o cambiar sus datos para continuar recibiendo el Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá

Las personas que reciben el Ingreso Mínimo Garantizado pueden cambiar de billetera digital económica o tener que reportar el fallecimiento de alguno de los integrantes de su núcleo familiar. En consecuencia, el Distrito tiene un canal habilitado para esa actualización de datos.

Lo que se debe hacer es:

Dirigirse al portal Bogotá Te Escucha . Ingresar con usuario y contraseña o hacer el registro en caso de que no se cuenten con credenciales. Diligenciar la petición aclarando todas las actualizaciones de datos que se necesitan hacer. Esperar a que el Distrito actualice la información. El portal Bogotá Te Escucha emitirá un radicado de la solicitud y en la pestaña 'estado de mi trámite' se pueden consultar las novedades del caso.

¿Qué requisitos deben cumplir las personas para acceder al Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá?

El Distrito ha comunicado que, en primer lugar, las personas tiene que hacer parte del Sisbén y pertenecer al grupo A o B.

Además, entre otra de las condiciones fundamentales, no se debe estar vinculado a otro tipo de programas que entreguen auxilios como Colombia Mayor o Jóvenes en Acción. En caso de dudas, las personas pueden acceder al siguiente enlace (https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado/#abc) para descubrir si son merecedores o no del Ingreso Mínimo Garantizado.

Es importante tener en cuenta que dejar de cumplir con esos requisitos ocasionará que se pierda de inmediato con el pago del Ingreso Mínimo Garantizado y que, una vez solucionado el inconveniente, no habrá retroactivo.