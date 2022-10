"Vamos a perder la autosuficiencia en materia de petróleo": gremio advierte a Gustavo Petro

La reforma tributaria es el gran tema de discusión en Colombia esta semana. En el Congreso de la República, el Gobierno Nacional espera que esta sea aprobada para comenzar con el recaudo para varios de sus proyectos. Sin embargo, esto es algo que ha generado múltiples discusiones, desacuerdos, y desatado advertencias de sectores económicos.

Uno de los gremios que más ha expresado sus preocupaciones por la reforma tributaria es el de los petroleros. El presidente ha hecho una de sus banderas, la transición energética, pero desde la Asociación Colombiana del Petróleo, señalan que la forma como se planea hacer no es la correcta.

Francisco Lloreda, presidente de esta asociación, habló con Noticias RCN respecto al tema de los impuestos y la carga fiscal que recibirá el gremio si se aprueba el proyecto de reforma tributaria. Indicó que esta, en su primer año, "establece que el 50% del recaudo los aporte esta industria. Eso hace que la carga fiscal se incremente un 65 a un 81 por ciento, y simplemente, pues hace que muchos proyectos sean inviables y que Colombia pierda total competitividad en la región".

"La discusión que debe dar el país antes de condenar una industria como estás a que languidezca a marchitarla, es cómo debe darse esa transición energética. Colombia ha avanzado muchísimo en ella y además porque, pues, consideramos debe ir acompasada de una transición macroeconómica fiscal de regalías. Y porque si nosotros vamos al ritmo que está proponiendo el presidente de la República, pues lo cierto es que vamos a perder la autosuficiencia en materia de petróleo y gas, y eso va a terminar impactando negativamente no solo la economía, sino los bolsillos de los colombianos", resaltó Lloreda.

¿Funcionará la eliminación de impuestos a exportación de petróleo?

Inicialmente, se había planteado que las exportaciones de petróleo y otros elementos fueran gravadas por la reforma, pero finalmente esto no se terminó dando. Sin embargo, al ser preguntado sobre si esto no compensaba los otros tributos que deben hacer, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo respondió lo siguiente:

"No, ahí no hubo ninguna sesión y tampoco ningún favor a la industria. Simplemente, era un impuesto que era ilegal porque iba en contra de los tratados de libre comercio que había firmado Colombia (...) No hay compensación y, por el contrario, lo que hay es un incremento en la carga tributaria. Y en los 22 billones de pesos que para el 2023 quiere recaudar el gobierno, pues lo que aspira esa propuesta es que 11 billones, o sea la mitad, lo ponga la industria petrolera".