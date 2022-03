Asofondos rechazó propuesta de Gustavo Petro sobre pensiones

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, manifestó que son falsas las acusaciones emitidas por el candidato Gustavo Petro sobre las inversiones en el puente Chirajara y en negocios con Odebrecht, entre otros.

“Asofondos quiere llamar la atención sobre las mentiras que ha pronunciado el candidato a la Presidencia Gustavo Petro. No es verdad que los fondos de pensiones hayan invertido en el puente de Chirajara. No es verdad que los fondos de inversiones hayan invertido en Odebrecht. No es verdad que las comisiones de los fondos de pensiones sean de un 30%, son de un 3% y son iguales a las que existen en Colpensiones”, aseguró Montenegro.

Puede ver: Las razones por las que Ingrid Betancourt arremetió contra la salud mental de Petro

Expertos en finanzas aseguran que los trabajadores podrían llegar a perder los ahorros que han invertido durante toda su vida laboral en los fondos de pensiones, de acuerdo con la propuesta del candidato a la Presidencia, quien espera trasladar ese dinero a Colpensiones.

Julio César Iglesias, analista financiero, aseguró a Noticias RCN, que esta “es una propuesta expropiatoria del capital que tienen ahorrados los 18 millones de trabajadores”.

Además, Alberto Bernal, economista, manifiesta que “ese dinero se va a confundir y se lo van a gastar en subsidios, es decir, van a romper la alcancía”.

Según esta iniciativa, con los recursos de las AFP se pagarían las mesadas que actualmente gira Colpensiones, con el fin de liberar el presupuesto. Pero, según Iglesias, “a largo plazo, cuando los trabajadores de hoy se vayan convirtiendo en pensionados, “de dónde van a salir los recursos para pagarle las pensiones”, es decir, “no se sabe cuánto podría mantenerse este modelo de pensiones”.

Vea, además: "Estamos cerca de ganar en primera vuelta": Petro da su discurso tras ganar consulta

Por otra parte, ante la contemplación de los ahorros de los jóvenes en la propuesta del candidato Petro, los expertos se encuentran preocupados, como lo manifiesta Iglesias, “el problema, lo grave de esta propuesta, es que Colombia, como la mayoría de muchas sociedades del planeta se está envejeciendo, es decir, que cada vez hay muchos más adultos mayores que los que tenemos hoy proporcionalmente”.

Esto se debe a que los jóvenes hoy no quieren tener grandes cantidades de hijos, como lo asegura Bernal: “Mis abuelos tuvieron 8 hijos, mis padres tuvieron 3 hijos, yo tengo 2 hijos, muy seguramente mis hijos van a tener un hijo máximo, cada vez hay menos jóvenes para pagarles las pensiones a los viejos, en el futuro, si hacemos lo que dice Petro, no va haber nadie que paguen los impuestos para subsidiar las pensiones de los mayores”.

Los fondos de pensiones suman ahorros por más de $350 billones de los trabajadores.