Las razones por las que Ingrid Betancourt arremetió contra la salud mental de Petro

Los candidatos presidenciales Ingrid Betancourt y Gustavo Petro protagonizaron un tenso cruce de palabras durante el debate de Semana y El Tiempo. En el ‘rifirrafe’ salió a relucir a la palestra pública un íntimo y complejo momento que, según Betancourt, vivió el representante de la izquierda, y que ella evidenció.

Las palabras de la candidata hicieron eco en la opinión pública, pues este habría su ‘desafortunado’ método de defensa contra la cabeza del Pacto Histórico.

Lo que le dijo Betancourt a Petro

Cuando los candidatos presidenciales llegaron a tocar temas de sus cargos pasados, inició el ‘rifirrafe’: “Tú que fuiste a visitarme a mi casa en Bélgica acompañada de Carlos Alonso Lucio. ¿Con qué teoría trataron de convencerme? No me voy a meter en la discusión interna porque no quiero entrar en intimidades”, le dijo Petro sobre ese pasado en el que renunció a su cargo durante el gobierno de César Gaviria por presuntas amenazas de muerte.

Ante la perla que le lanzó Petro, Betancourt se fue a un plano más personal y arremetió contra él, recordándole un complejo momento de la vida del candidato que ella evidenció, durante una visita a su casa cuando él trabajaba para la Embajada de Bélgica:

“Estaba en una gran depresión, tirado en el piso”.

Figuras políticas y ciudadanos en redes sociales criticaron duramente el hecho de que la candidata haya tenido que recurrir a hablar de la salud mental (un tema delicado y sensible) del candidato para defenderse de sus acusaciones.

Figuras políticas y ciudadanos en redes sociales criticaron duramente el hecho de que la candidata haya tenido que recurrir a hablar de la salud mental (un tema delicado y sensible) del candidato para defenderse de sus acusaciones.

Las razones de la discusión

La discusión entre los candidatos se generó cuando Betancourt le reclamó a Petro incluir a Piedad Córdoba en la lista del Pacto Histórico y hacerla parte del Congreso cuando sobre ella pesa una investigación por la Corte Suprema de Justicia por ‘Farcpolítica’ y presuntos nexos con Alex Saab, así como también a otros personajes que “fueron secuestradores”.

Durante su intervención, Ingrid Betancourt aseguró que Gustavo Petro pasará a una segunda vuelta presidencial “porque tiene el apoyo de todas las maquinarias”.

Petro le recordó a Betancourt que ella también fue parte del gobierno de César Gaviria y que eso le restaba credibilidad a sus críticas contra el expresidente, con el que para muchos pudiera aliarse el líder del Pacto Histórico.

