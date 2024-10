El legado de Bill Gates: ¿Qué pasará con su fortuna cuando ya no esté?

Bill Gates, el magnate detrás de Microsoft y una de las personas más ricas del mundo, no solo ha dejado una huella imborrable en la tecnología, sino que también ha dedicado las últimas dos décadas de su vida a transformar el mundo a través de la filantropía. Y ahora, ha revelado qué quiere que pase con su inmensa fortuna cuando ya no esté.

Desde hace más de 20 años, Gates ha manifestado públicamente su compromiso con la donación de su riqueza, priorizando el bienestar global sobre el lujo personal. En 2010, junto con Warren Buffett, lanzó la iniciativa 'The Giving Pledge', un pacto entre multimillonarios para donar la mayor parte de sus fortunas a causas benéficas, ya sea en vida o a través de sus testamentos. Esto ha inspirado a decenas de empresarios y figuras influyentes a seguir su ejemplo, creando un movimiento mundial de solidaridad.

La visión de Gates: Dinero para el mundo, no para uno mismo

En su docuserie "What's Next? The Future with Bill Gates", el magnate fue claro al expresar su visión del futuro: "Tenemos mucho trabajo que hacer, y cuanto antes lo hagamos, mejor". Gates, siempre comprometido con el cambio social, se ve a sí mismo como un recurso para impulsar avances en temas como la lucha contra el cambio climático y las desigualdades mundiales.

Además, en una declaración reveladora, Gates dijo que le parece absurdo que existan multimillonarios: "Es demasiado dinero para las necesidades personales. La idea es devolver esos ingresos a la sociedad, no solo consumirlos como individuos". Estas palabras reflejan su firme creencia de que la riqueza debe ser redistribuida en pro del bien común, una postura que lo ha convertido en un referente de la filantropía global.

La Fundación Bill y Melinda Gates: El motor de su legado

Gran parte del impacto filantrópico de Gates ha sido canalizado a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, una de las organizaciones benéficas más grandes y poderosas del mundo. Desde su creación, ha trabajado incansablemente en la erradicación de enfermedades prevenibles, mejorando la salud pública en los países en vías de desarrollo, y promoviendo el acceso a la educación y la tecnología.

Uno de los pilares de la fundación ha sido la lucha contra la malaria y la poliomielitis, invirtiendo miles de millones de dólares en investigaciones y vacunas para erradicar estas enfermedades en África y Asia. En tiempos recientes, la fundación también se ha volcado hacia los desafíos globales del COVID-19, garantizando que las vacunas lleguen de manera equitativa a las naciones más vulnerables.

¿Qué pasará cuando Bill Gates ya no esté?

A pesar de tener una fortuna que podría sostener a generaciones enteras, Gates ha dejado claro que su riqueza no quedará para sus descendientes en su totalidad. En cambio, gran parte de su fortuna será destinada a seguir combatiendo las causas que le apasionan, como la lucha contra el cambio climático, las enfermedades, y la pobreza global.

Con esta visión de futuro, Bill Gates no solo quiere ser recordado como el genio detrás de Microsoft, sino como alguien que, hasta su último día, luchó por hacer del mundo un lugar mejor.