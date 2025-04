Congresista denuncia ser víctima de amenazas por parte del influencer Westcol: ¿qué pasó?

Una nueva controversia gira en torno a Westcol, uno de los influencers más reconocidos del país, luego de que la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, lo señalara públicamente de promover discursos de odio a través de una campaña publicitaria para un restaurante en Pereira.

La congresista, además, aseguró haber recibido amenazas tras pronunciarse sobre el contenido.

Todo comenzó con la publicación de un video usado como estrategia de marketing. En la grabación, unas mujeres preguntan a unos hombres qué debería tener una hamburguesa para que todos quisieran probarla. La respuesta de uno de ellos fue:

El clip fue difundido en redes sociales como parte de la promoción de un establecimiento de comidas rápidas en Pereira, vinculado a Westcol.

La pieza fue considerada por Giraldo como una forma de violencia simbólica hacia las mujeres de su ciudad.

Ante esto, compartió su rechazo en video, señalando que Westcol reincidía en un comportamiento que ya había sido cuestionado por la Corte Constitucional:

Pero, la congresista fue más allá y lanzó un mensaje directo al creador de contenido:

Pocas horas después, publicó un nuevo video en el que denunció haber recibido amenazas intimidatorias:

¡Aberrante! Después de mi video exigiendo respeto hacia las pereiranas por publicidad ofensiva de un restaurante del influencer Westcol, he empezado a recibir amenazas y comentarios machistas.

Asimismo, adjuntó imágenes de los mensajes, entre ellos uno que decía:

“Maldita prostituta, ya te tenemos sateada, te vamos a buscar, Pereira es bastante pequeña y tú no te vas a salir con la tuya. Calle 13 ley 17, cuídese”, acompañado de una foto de una pistola.

En una nueva declaración, reiteró su rechazo al contenido y denunció la violencia digital de la que, según afirma, está siendo víctima:

Como congresista y como mujer pereirana me ofende profundamente la publicidad que circularon ayer del restaurante de Westcol. Las pereiranas no somos una hamburguesa para ser comida. No somos las ‘Perreiranas’. Somos mujeres valientes, trabajadoras, esposas, hijas, madres que le aportamos a este país.