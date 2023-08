Declaración de renta: ¿Quiénes podrán utilizar la nueva plataforma de la Dian?

Este miércoles inició el vencimiento de la fecha límite para algunos contribuyentes naturales para presentar su declaración de renta, dependiendo su número de NIT registrado en la entidad, de acuerdo con el calendario tributario hasta el próximo 19 de octubre tienen plazo los últimos números en la lista.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, se encuentra actualmente en un proceso de actualización para modificar el formulario por medio del cual los contribuyentes presentan la declaración, sin embargo, esta nueva interfaz estará disponible al público a partir del 18 de septiembre, es decir, únicamente podrán hacer uso de esta nueva herramienta quienes declaren en la fecha posterior a su lanzamiento.

Quienes tengan que declarar antes la fecha designada deberán alistar su declaración con el formato tradicional y presentarlo ante la Dian en los tiempos establecidos. El objetivo de este nuevo programa es poner a disposición de la ciudadanía un sistema mucho más intuitivo, para que los ciudadanos puedan por sí mismos realizar el proceso y estar al día con sus obligaciones.

Aunque la Dian asegura que esta nueva plataforma busca ser más fácil el proceso de declaración de renta y ofrecer una experiencia más amigable para todas las personas, lo cierto es que no todos podrán hacer uso de la nueva interfaz, lo que no ha caído muy bien en los usuarios que no se vieron beneficiados.

Por ahora, la recomendación es que si usted debe declarar antes o muy cerca a la fecha de cambio de plataforma es mejor que aliste el formato anterior, esto para evitar que pueda generar una multa por no cumplir con la fecha estimada por la entidad.

“El 18 de septiembre cambia la interfaz de la declaración de renta. Si quieren utilizar la interfaz que será cambiada deben hacer su declaración antes de esa fecha. Esta interfaz es para que sea más sencilla y con un lenguaje tributario con términos muchos más aterrizados”. manifestó el director de la Dian, Luis Carlos Reyes.

¿Quiénes puede declarar con la nueva plataforma?

La plataforma permite que los ciudadanos que no tengan conocimientos previos en tributación puedan realizar todo su proceso en línea y de una forma más práctica que la página actualmente disponible, sin embargo, teniendo en cuenta el calendario solamente podrán hacer uso de esta opción los contribuyentes que tienen fecha de vencimiento después del 18 de septiembre, es decir, los siguientes números asociados al último dígito del NIT:

57 y 58: 19 de septiembre del 2023

59 y 60: 20 de septiembre del 2023

61 y 62: 21 de septiembre del 2023

63 y 64: 22 de septiembre del 2023

65 y 66: 25 de septiembre del 2023

67 y 68: 26 de septiembre del 2023

69 y 70: 27 de septiembre del 2023

71 y 72: 28 de septiembre del 2023

73 y 74: 29 de septiembre del 2023

75 y 76: 2 de octubre del 2023

77 y 78: 3 de octubre del 2023

79 y 80: 4 de octubre del 2023

81 y 82: 5 de octubre del 2023

83 y 84: 6 de octubre del 2023

85 y 86: 9 de octubre del 2023

87 y 88: 10 de octubre del 2023

89 y 90: 11 de octubre del 2023

91 y 92: 12 de octubre del 2023

93 y 94: 13 de octubre del 2023

95 y 96: 17 de octubre del 2023

97 y 98: 18 de octubre del 2023

99 y 00: 19 de octubre del 2023

Lo demás números de NIT, que tienen fecha de vencimiento anterior deberán declarar este año con el formulario tradicional, pero se espera puedan hacer uso de esta opción más sencilla a futuro.