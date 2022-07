Con la posible recesión, ¿es un buen momento para ir a trabajar a Estados Unidos?

Una recesión se da cuando la economía de un Estado deja de crecer por dos trimestres consecutivos y en consecuencia empieza a contraerse. Esto provoca la disminución del consumo, pérdida de empleo, reducción de la productividad y desequilibrio de la balanza comercial.

La economía estadounidense se contrajo entre abril y junio un 0,9% interanual, y en el primer trimestre de 2022 (de enero a marzo), el PIB del país norteamericano decreció en 1.6%, sumando así dos períodos consecutivos de retroceso, comportamiento que reaviva la idea de que su economía está en recesión.

Sin embargo, la Casa Blanca sostiene que la primera economía mundial no ha entrado aún en ese terreno. Aunque no se puede afirmar que así sea, expertos sostienen que conceptualmente, la nación cumple lo que se necesita para considerarse en una recesión técnica.

¿Cómo afecta el retroceso de la economía estadounidense a Colombia?

Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en la región. De acuerdo con Johan Caldas, economista y profesor de la Universidad de la Sabana, una recesión económica en EE. UU. prende las alarmas de la economía colombiana, porque el país “es el mayor socio económico, quien compra la mayor parte de bienes y servicios que requerimos. Una disminución en su consumo supone una contracción en la demanda de bienes y servicios de nuestro país, lo cual afecta nuestra balanza comercial, a los productores nacionales, la inflación y el PIB”.

Además, el retroceso de la economía norteamericana implica una posible baja en el precio del petróleo, lo cual afectará las finanzas del Estado por la dependencia de la economía nacional a las utilidades extractivas. “También puede suponer aumentos en la tasa de cambio, con ocasión al aumento de tasas de interés de la FED para controlar la inflación”, afirmó Caldas.

¿Es un buen momento para ir a trabajar a Estados Unidos?

Históricamente el país norteamericano es el lugar de preferencia para los colombianos que buscan trabajar y enviar remesas a sus familiares. A EE. UU. ingresaron US$1,26 billones por esta vía durante el primer trimestre de 2022. Sin embargo, con la situación económica del país, la cuestión de si es viable ir a trabajar al territorio o no, se pone en duda, pese a que expertos aseguran que su oferta laboral está creciendo.

El analista económico Alberto Bernal dijo a la FM que Estados Unidos va a tener una recesión técnica por primera vez “con un exceso de trabajo”, según él, en el país por cada persona desempleada hay un 1.7 vacantes disponibles, y, por ende, "no hay suficiente gente para trabajar". Sin embargo, el experto en economía explicó por qué aunque hay un retroceso, hay más trabajo, y que consecuencias puede tener este fenómeno. "La reactivación económica tropezada por la crisis logística y de materias primas conlleva a que la economía progresivamente aumente su demanda de mano de obra. No obstante, ese aumento en mano de obra no implica aumento del consumo o de la productividad, variables que están afectadas por la inflación y la correlativa decisión de aumentar las tasas de interés".

Frente a esto, Caldas explicó a NoticiasRCN.com qué para tomar la decisión de ir a trabajar a EE. UU. será necesario “estar pendiente del comportamiento de la economía, en variables como la inflación, el desempleo y el consumo”. Sin importar si EE. UU. está técnicamente en recesión, las variables anteriormente mencionadas expresan en realidad si la economía se está reactivando o por el contrario sigue en deterioro. “Con este análisis se viabiliza el considerar opciones de migración laboral en dicho país”, concluyó el economista.