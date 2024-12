Resultado loterías de Bogotá y Quindío del 12 de diciembre de 2024

Las loterías en Colombia siguen generando emoción entre los apostadores, y este 12 de diciembre no fue la excepción. Las Loterías de Bogotá y Quindío han revelado los números ganadores de sus sorteos, dejando a muchos soñando con el premio mayor.

A continuación, te presentamos los detalles de los resultados de estas dos importantes loterías.

Números ganadores de la Lotería de Bogotá del 12 de diciembre

El sorteo de la Lotería de Bogotá, uno de los más esperados por los colombianos, ofreció su premio mayor con una cifra millonaria que promete cambiar la vida del afortunado ganador. El número ganador del premio mayor fue [0000] de la serie [000].

Además, hubo ganadores en otras categorías, como los premios secos y combinaciones menores, ofreciendo múltiples oportunidades para llevarse un premio. Recuerda que para verificar si tu billete está premiado, puedes consultar la página oficial de la Lotería de Bogotá o acudir al punto de venta donde lo adquiriste.

Resultados de la Lotería del Quindío del 12 de diciembre

Por su parte, la Lotería del Quindío también celebró su sorteo de este jueves, entregando premios a sus fieles apostadores. El número ganador del premio mayor fue [0000] de la serie [000], llevándose una cifra significativa.

Al igual que en la Lotería de Bogotá, esta lotería ofrece una variedad de premios secundarios que pueden ser consultados en los canales oficiales de la Lotería del Quindío.

Reclama tu premio

Si eres uno de los afortunados ganadores, recuerda reclamar tu premio dentro de los tiempos establecidos por la lotería correspondiente. Presenta tu billete original, en buen estado, y un documento de identidad válido para evitar inconvenientes.

Las loterías en Colombia no solo son una tradición, sino también una oportunidad para cumplir sueños. Si esta vez no ganaste, no pierdas la esperanza, y sigue participando con responsabilidad.