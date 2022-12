Estos son los productos y servicios que quedarían desindexados del salario mínimo

El Gobierno Nacional, los gremios y empresarios, acordaron este 15 de diciembre un aumento del 16% en el salario mínimo para el 2023, así como un incremento del 20% para el subsidio de transporte.

Así las cosas, con estos aumentos acordados, el salario mínimo para el 2023 en Colombia será de 1.300.000 pesos, un incremento significativo en comparación con el año en curso, donde este monto estaba en 1.000.000.

Sin embargo, a pesar de este incremento, hay una larga serie de productos y servicios que no quedarán indexados al aumento del salario mínimo. Desindexarlos significa que su valor no dependerá del aumento en este, por lo que se esperaría que no suban de precio.

Productos y servicios que quedarían desinexados del salario mínimo

El listado de productos y servicios que quedarían desindexados del salario mínimo numera más de 200.

Propiedad y agro

Tarifas servicios del ICA. ICA fijará y actualizará anualmente las tarifas de los servicios que preste. Las tarifas se fijarán en salarios mínimos legales diarios vigentes. Sanciones administrativas del ICA. Se fija el valor de las sanciones del ICA en salarios mínimos.

Derechos notariales y de registro de predios. Se establece el valor de los derechos notariales de propiedad de la población en condición de desplazamiento.

Lonjas de propiedad raíz. El patrimonio mínimo es equivalente a 10 SM por el número mínimo de evaluadores.

Clasificación de productores agropecuarios para efectos de la garantía de créditos (FAG); Pequeño productor: 284 SMMLV; Mediano: hasta 2.500 SMMLV; Grande: mayor a mediano.

Monto máximo de los proyectos a ser cofinanciados en el marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural basado en SMMLV.

Monto del Subsidio Integral de Reforma Agraria y el de Formalización de la Propiedad para los proyectos cofinanciados en el marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural.

Monto máximo de compra de cartera en el marco del Programa de Reactivación Agropecuaria.

Sanción pecuniaria por la utilización de azúcares en la producción de panela.

Monto máximo del SIRA (Subsidio Integral de Reforma Agraria), basado en SMMLV (125).

Personas jurídicas sujetas a la vigilancia de la superintendencia de sociedades. El objeto a vigilancia especial por parte de la Supersociedades se define conforme a la actividad y el valor de las operaciones atados a salario mínimo.

Mala fe del consumidor en controversias y trámites de la reversión del pago por bienes o servicios adquiridos por comercio electrónico (sanciones en SMLMV).

Categorías de las entidades sujetas al régimen de insolvencia empresarial (por activos en SMLMV).

Liquidación de contratos y seguridad

Remuneración total del promotor en procesos de liquidación.

Remuneración total del liquidador en procesos de liquidación.

Valor del subsidio para pago de honorarios de liquidadores .

Pago del subsidio al liquidador.

Tarifas mínimas para el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada. Tarifa mínima atada a smmlv (8,8).

"Monto del subsidio al personal de soldados profesionales – Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Subsidio a la vivienda atado al sm (23sm).

Número mínimo de socios o asociados de los clubes con deportivos o profesionales está determinado por el capital autorizado o el aporte inicial (medido en SMLMV).

Ingresos laborales

Ingresos laborales (medidos en SMLMV) máximos para acceder a estímulos .

Ingresos laborales (medidos en SMLMV) máximos para acceder a beneficios en el pago de la educación secundaria y superior.

Monto de pensión vitalicia para deportistas (medida en SMLMV).

Estudio e investigación

Subsidio de sostenimiento para estudiantes con mejores resultados en pruebas de estado. El monto del subsidio de sostenimiento variará entre uno (1) y cuatro (4) SMMLV.

Beca Omaira Sánchez. Subsidio de sostenimiento equivalente a 4 SMMLV para cada semestre.

Estimulo Investigadores (Colciencias). Personas naturales sean estas particulares o vinculadas al sector público que acrediten la calidad de investigadores activos. Categoría A: 120 salarios mínimos SMMLV. Categoría B: 84 SMMLV . Categoría C: 48 SMMLV. Categoría D: 4 SMMLV.

Residencia Beca “Jóvenes Ciudadanos de Paz”. personas colombianas que se encuentren en los estratos 1, 2 y 3, priorizados en el Sisbén variará entre uno (1) y cuatro (4) SMMLV.

Estampilla. Estampilla PRO-UNAL. Los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 smmlv pagarán el 0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000 smmlv pagarán el 1% y los contratos mayores a 6.001 smmlv pagarán el 2%.

Cobros Escuelas Normales Superiores. Los valores de matrícula y derechos pecuniarios para estudiantes del programa de formación complementaria de Escuelas Normales Superiores oficiales, en ningún caso, pueden superar un (1) salario mínimo mensual legal vigente por cada período académico semestral.