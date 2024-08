Gremios de transporte advierten las posibles consecuencias del aumento del precio del diésel en Colombia

El gremio de los transportadores de carga está manifestando su desacuerdo por el anuncio del Ministerio de Hacienda que dijo que el precio del diésel empezará a subir 2.000 pesos de manera semestral.

Los gremios consideran que la mencionada medida va a ser detrimental para el país porque podría aumentar los precios de otros artículos de la economía.

“Lo primero que va a subir son los alimentos, eso es contraproducente para la economía y para el país”, aseguró Luis Sáenz, transportador.

Transportadores dicen que aumento del diésel va a impactar negativamente la economía

Para el gremio, que estuvo en mesas técnicas con el Estado para discutir sobre el ajuste del precio, este aumento del costo del combustible es perjudicial en un contexto de la economía colombiana en la que están aumentando los precios del costo de vida.

“No se entiende cómo se puede tomar la decisión de subir tan abruptamente el precio del ACPM cuando esto va tener un gran impacto sobre el sobre el bolsillo de los Colombianos y los hogares”, aseguró Nidia Hernández, presidenta de Colfecar.

Para Jorge García, de la Confederación Colombiana de Transportadores, este aumento del precio del diésel va a incrementar la inflación, el precio del costo de vida y el agro.

Algunos transportadores están evaluando, incluso, cesar sus actividades por la posibilidad de que esto afecte la rentabilidad del negocio.

“Yo como líder tengo camiones y si mi camión no me da utilidades, no me da dividendos para mantener, siquiera el camión, entonces, yo apago mi camión y lo guardo”, aseguró Alfonso Medrano, presidente de Unidos.

Los transportadores añaden que el precio del ACPM se sumará a otras dificultades como los precios de los peajes y los bloqueos en las vías.

Gobierno y transportadores no lograron llegar a un acuerdo sobre el ajuste del precio del diésel

Durante varias semanas, el Gobierno Nacional estuvo en reuniones constantes con el gremio transportador para lograr un acuerdo sobre el aumento del precio del combustible.

La última reunión se llevó a cabo el 16 de agosto y, al finalizar, los voceros de los transportadores de carga indicaron que no se logró avanzar y que la discusión sobre el diésel quedó en el mismo punto en el que ha estado durante todos los encuentros que se han realizado.

A pesar de ello, el 20 de agosto el ministro de Hacienda anunció que manifestó que el aumento del precio del diésel se tenía que realizar, que no era una medida de la cual no hay vuelta atrás y que, posiblemente, no se llegue a un acuerdo con los transportadores de carga.