Con más $800.000 millones en ventas avanza el primer Día sin IVA 2022

Los productos más comercializados durante la primera jornada del Día sin IVA 2022 han sido, indudablemente, los electrodomésticos, así como la ropa y el calzado.

Durante las primeras 12 horas de la jornada se han vendido más de $800 mil millones de pesos tanto en el comercio virtual como físico. Sin embargo, Fenalco estima que se logre alcanzar la meta de $3,5 millones en ventas.

Para el comercio electrónico hay notoria ventaja respecto al físico, y son los tiempos de las jornadas, pues para las tiendas virtuales las ventas comenzaron desde las 00:00 de este viernes 11 de marzo, mientras que las tiendas físicas comienzan a abrir en horas de la mañana.

Sin embargo, el comercio físico aplica otras estrategias de ventas como descuentos adicionales al 19% que ofrece la jornada del Día sin IVA, así como la extensión del horario de atención hasta altas horas de la noche.

Las ventajas del comercio electrónico se han puesto por encima del físico, puesto que los compradores pueden adquirir los productos de su preferencia sin hacer filas ni trasladarse a lugares específicos.

Para esta primera jornada de 2022, las compras virtuales han superado a las de las tiendas físicas. Sin embargo, es importante recordar que solo debe comprar a través de páginas seguras.

"En digital no hay filas, no hay riesgos de nada, realmente pueden explorar todos los productos y encontrar muchas cosas que la gente no piensa que también tienen el beneficio del Día sin Iva", aseguró Santiago Escobar, vicepresidente digital del canal RCN.