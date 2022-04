Las propuestas de los candidatos presidenciales en materia de pensiones

En el debate de candidatos realizado en el Congreso de Asofondos, algunos de los aspirantes a la Presidencia presentaron algunas de sus propuestas en materia pensional. Este tema genera preocupaciones y ha generado revuelo en algunos sectores principalmente por declaraciones del candidato Gustavo Petro, quien no estuvo presente en el debate.

Vea además: La afirmación de Luis Pérez que desató polémica en la Filbo

Entre los que asistieron estuvieron Ingrid Betancourt por el Partido Verde Oxígeno, Sergio Fajardo de la Coalición Centro Esperanza, Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia, Enrique Gómez de Salvación Nacional, y Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Betancourt señaló que aumentaría la edad de pensión tanto para hombres como para mujeres, pasándola a 65 y 60 años, respectivamente. Actualmente, la edad para hombres son los 62 y para las mujeres los 57.

Añadido a esto, la candidata planteó un seguro de vejez que permita una cobertura universal del sistema pensional, con un monto de $480.000 mensuales por persona en edad de retiro.

"Tenemos que lograr que quienes no cumplen las 1.300 semanas de ley puedan beneficiarse con una mesada cercana a los 800 mil pesos al mes y no queden desprotegidas", dijo.

Fajardo propone apoyo para la tercera edad

Una de las propuestas del candidato Sergio Fajardo es dar un apoyo económico de $500.000 pesos para las personas mayores de 65 años que no reciben ingresos, señalándolo como un "salto grande comparado con los 80.000 que se entregan en Colombia Mayor".

Le puede interesar: Fico Gutiérrez arremetió contra Piedad Córdoba y aseguró que lo quiere “enlodar”

Este subsidio iría para aproximadamente 3.6 millones de personas. "Lo tenemos que hacer porque es una obligación como sociedad", explicó el candidato.

Incentivar el ahorro como piedra angular

El candidato Enrique Gómez expresó la necesidad de incentivar el ahorro por parte de las personas.

“Hay que transformar el concepto de ahorro, ese sistema de paradigmas laborales y exceso de prestaciones sociales no funciona. Yo hablo de flexibilización laboral, el régimen y de pensiones nos muestra que el 65% de la población está en la informalidad y no quiere hacer el tránsito", manifestó.

"Subsidio permanente es el facilismo permanente de cualquier gobernante, lo que demuestra la incapacidad productiva. No podemos seguir sacándole el cuerpo a los problemas estructurales (...) Yo reduciría drásticamente Colpensiones como entidad que no me gusta y que no la creo tan eficiente. Hay unas porciones de la población que se quedan con el privilegio, desconociendo el derecho de los demás", sostuvo Gómez.

Por otro lado, el candidato Federico Gutiérrez, remarcó la importancia de lograr un sistema que tenga cobertura y sostenibilidad. Propuso eliminar los subsidios a las pensiones más altas y una reforma con proyección a la vejez los más pobres.

Lea también: Confirman que John Milton Rodríguez si puede ser candidato presidencial

"La idea es poder llegar a coberturas de tres millones de adultos mayores con una base de subsidio de $330.000 mensuales de manera gradual. Se necesita la reforma y dar garantía para que el sistema sea sostenible en el tiempo", comentó.

Por su parte, Rodolfo Hernández señaló que "estamos en una crisis, es una bomba de tiempo con mecha corta cuando tenemos comprometidos $50 billones en subsidios. La pregunta que hay que hacerse es quién generó esto".

"Si inyecta plata en la base, hay consumo y la economía se mueve, lo que genera producción, demanda y transformación logística. Eso genera una estabilidad en los industriales para que muevan sus inventarios", concluyó