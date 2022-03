¿Quién es Federico Gutiérrez, ganador de la consulta Equipo por Colombia?

Federico Gutiérrez ganó la consulta presidencial de Equipo por Colombia, por lo que por primera vez aspirará a la Presidencia del país tras su carrera política en Medellín, donde fue alcalde y concejal.

En la primera vuelta estará compitiendo contra Óscar Iván Zuluaga, Rodolfo Hernández, Enrique Gómez, Ingrid Betancourt, Germán Córdoba, Luis Pérez, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, estos últimos dos ganadores de sus respectivas consultas.

Gutiérrez suma, hasta el momento en el boletín 19, 1.683.979 votos, con un 54.52%.

¿Quién es Federico Gutiérrez?

Nacido en Medellín en 1974, Federico Gutiérrez es ingeniero civil de la Universidad de Medellín, además, tiene dos especializaciones, una en Alta Gerencia de la Universidad de Medellín y otra en Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Desde muy joven inició su carrera política al ser consejero municipal de la Juventud y consejero municipal de Planeación de Medellín, lo que le permitió ganar reconocimiento en la capital antioqueña para luego empezar su paso por cargos más altos.

En 2003 fue elegido concejal de Medellín por el Nuevo Partido y luego en 2007 fue reelegido, esta vez como parte del Partido de La U, donde obtuvo 14 mil votos, un récord en estas votaciones.

Toda esta carrera, que terminó en 2011, lo catapultó a ser uno de los candidatos fuertes de la Alcaldía en Medellín, sin embargo, quedó tercero y decidió mantener su aspiración hasta que en 2015 ganó las elecciones con un fuerte apoyo del expresidente Álvaro Uribe y en general del uribismo.

Tras terminar su tiempo como alcalde, en 2019 fue uno de los aspirantes a ser ministro de Defensa, pero él rechazó el cargo por motivos familiares y desde entonces inició su camino a convertirse candidato presidencial.

Posturas camino a la campaña presidencial

Gutiérrez siempre ha mostrado una fuerte postura en temas de seguridad, como una de sus banderas políticas. Cuando fue alcalde de Medellín decidió continuar con el programa de ‘seguridad democrática’ de Álvaro Uribe y ahí ha centrado su discurso, en temas de seguridad ciudadana y narcotráfico.

Sin embargo, al contrario de algunos sectores del uribismo, asegura que “cumplir el proceso de paz es cumplirle a los jóvenes que entregaron las armas, ellos, además, son víctimas de las Farc”, por lo que tiene una postura a favor de continuar con lo establecido en ese proceso de paz.

Sobre el narcotráfico, está de acuerdo con la aspersión área como método de erradicación, pero no como el único camino y siempre y cuando se cuide la salud de las personas y el medio ambiente. “Plantear la aspersión como única solución es el peor error, pero no se puede descartar bajo estándares de lo que defina la Corte (...) que no se ponga en riesgo el medio ambiente ni la vida de la gente”, dijo en entrevista con Noticias RCN.