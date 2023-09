“Que me derroten en las urnas, no con artimañas”: Tulio Gómez tras revocatoria de su candidatura

Con seis votos a favor y dos en contra, el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la candidatura de Tulio Gómez a la Gobernación del Valle del Cauca, quien estaba postulado por la Coalición 2.0, conformada por la Agrupación Política En Marcha, el Partido Alianza Verde y el Partido Ecologista Colombiano. El argumento fue que el empresario firmó un contrato con el Estado cuando era representante legal del América de Cali.



Tras conocerse la decisión, Gómez a través de sus redes sociales aseguró que no es contratista del Estado y que el contrato que mencionó el CNE no se concretó:



“No soy contratista del Estado, me quieren inhabilitar por un local que nos iban a alquilar para la tienda de América de Cali, pero dicho local no era el que necesitábamos, por lo tanto, no se concretó el contrato, que me derroten en las urnas, no con artimañas”, escribió.

Asimismo, en una rueda de prensa junto a su abogado, el aspirante a la Gobernación de Valle del Cauca afirmó que continuará en la contienda para que su derecho a elegir y ser elegido sea respetado.

“Estamos luchando ante un poder que se quiere perpetuar aquí en el Valle, pero no nos vamos a dar por vencidos, vamos a luchar, vamos a velar para que el derecho a ser elegido se respete y que si me vana derrotar que sea en las urnas, que la ciudadanía del Valle pueda expresar si quiere que el poder se perpetúe o que llegue otra persona al poder, a la Gobernación”.

Reiteró que el contrato con el que el CNE argumentó la revocatoria de su candidatura no se concretó. Explicó que el América de Cali quería ampliar la tienda del estadio 30 metros pero el local que les fue entregado no era el que querían "era el de enseguida, entonces ese contrato no lo perfeccionamos, por lo tanto yo no recibo dineros del Estado (...) ese contrato no se finiquitó por lo tanto no hay lugar a una revocatoria a mi candidatura".

Tulio Gómez añadió que continuará en la contienda hasta agotar las últimas instancias. "Yo invito a que me dejen participar, que me venzan en las urnas, que el pueblo decida".

Recurso de reposición para mantener la candidatura de Tulio Gómez a la Gobernación de Valle

El abogado Édgar Balaguera afirmó a los medios de comunicación que desde el primer momento notaron irregularidades en la manera en que el Consejo Nacional Electoral ha dirigido la investigación. Señaló que el CNE quiere aplicar por analogía un artículo que fue declarado inexequible para el caso de las inhabilidades.



“La norma que estamos analizando para el caso de Tulio es una norma de la ley 2200 de 2022 la cual lleva menos de un año de vigencia. Es decir, la Corte Constitucional no le ha hecho examen de constitucional para lo cual se pueda deducir que esta norma no tiene plena eficiencia en el ordenamiento juicio. El Consejo Nacional Electoral se basa con esto y además intenta camuflar argumentos para lograr legitimar una competencia y una situación que claramente sería, en dado caso de que Tulio quede electo, competencia del Consejo de Estado, la sección quinta, que sería la acción de nulidad”.

Añadió que para garantizar la imparcialidad en el caso acudirán a jueces de tribunales administrativos o de distrito, competentes para acciones de tutela contra el CNE. Dijo que solicitarán la suspensión de la resolución de revocatoria y la obligatoriedad para que la Registraduría garantice que Tulio Gómez aparezca en el tarjetón en las elecciones del 29 de octubre.