Florida se prepara para el huracán Idalia, que puede llegar a niveles "peligrosos"

El huracán Idalia avanzó hacia la costa oeste de Florida, provocando órdenes de evacuación masiva y alertas de inundaciones, mientras las autoridades advirtieron que la tormenta podría fortalecerse a niveles "extremadamente peligrosos" antes de tocar tierra.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) dijo que Idalia, un huracán de categoría 1 con vientos de 140 kilómetros por hora, se localizaba frente a la costa suroeste de Florida.

Se prevé que las cálidas aguas del Golfo de México, cercanas a los 31 ºC, conviertan a Idalia en un "peligroso huracán de gran intensidad antes de tocar tierra", informó el NHC, al tiempo que advirtió de "inundaciones por marejada ciclónica de 10 a 15 pies (3-5 metros)" en las zonas costeras.

"Muy pocas personas pueden sobrevivir estando en el camino de una gran marejada ciclónica, y esta tormenta será mortal si no nos apartamos del peligro y la tomamos en serio", dijo la jefa de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA), Deanne Criswell.

Los huracanes de gran intensidad son lo de categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson, de cinco niveles, y según el NHC pueden causar daños "devastadores" y "catastróficos".

Ron DeSantis, gobernador de Florida y candidato a la presidencia estadounidense, instó a quienes se encuentran en las zonas de evacuación a lo largo de la costa del Golfo a que se vayan "ahora".

"No es necesario recorrer cientos de kilómetros", dijo en una conferencia de prensa, instando a los residentes de los 23 condados bajo órdenes de evacuación a llegar a refugios u hoteles que estuvieran fuera de las zonas de peligro.

