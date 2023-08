Reportan "tiroteo" en Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos

Este 28 de agosto las autoridades registraron una alerta en las inmediaciones de la Universidad de Carolina del Norte, luego de señalar que “una persona armada y peligrosa” se encontraba en el campus de esa institución.

La Policía de la Universidad recomendó a todos los estudiantes refugiarse inmediatamente, cerrar puertas y evitar en lo posible las ventanas, esto hasta nuevo aviso.

Dicha situación de alarma se extendió por algunas horas, mientras las autoridades seguían en búsqueda de un sospechoso. Incluso publicaron una foto de la persona pidiendo alejarse de él y, en caso de verlo, llamar al 911.

This photo shows a person of interest in today’s armed and dangerous person situation. If you see this person, keep your distance, put your safety first and call 911. pic.twitter.com/NHG5CTjby4