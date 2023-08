"No hay sitio para el supremacismo blanco": Joe Biden rechazó ataque masivo en Jacksonville

El reciente tiroteo ocurrido en Jacksonville, Florida -en el que perdieron la vida tres personas afrodescendientes-, ha generado indignación en todo el mundo. Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció públicamente al respecto y rechazó la ideología racista y discriminatoria que motivó al perpetrador a cometer este atroz crimen.

Un hombre motivado por "odio" racial mató a tiros el sábado a tres afrodescendientes en Jacksonville y se suicidó luego de un enfrentamiento con la policía, según informaron las autoridades locales.

"Su objetivo era un determinado grupo de personas, los negros. Eso es lo que dijo que quería matar. Y eso está muy claro", indicó sobre el atacante el oficial TK Waters en una rueda de prensa, en la cual estuvo presente AFP.

De acuerdo con Waters, un hombre blanco de aproximadamente 20 años, que aún no ha sido identificado, empezó a disparar en una tienda de descuentos, armado con un rifle tipo AR y un arma corta.

Manifiestos descubiertos por la familia del atacante poco antes del ataque, muestran "la repugnante ideología de odio", explicó el oficial. Agregó que en una de las armas se encontraron esvásticas dibujadas a mano.

El tiroteo ocurrió cerca del centro de educación superior Edward Waters, una universidad históricamente asociada a la comunidad afroamericana en ese estado del sur del país.

La policía federal (FBI) va a abrir una investigación sobre el ataque como un crimen de odio, según afirmó Sherri Onks, agente especial del FBI en la localidad de Jacksonville.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó el "horrible" tiroteo y calificó de "basura" al victimario: "Atacó a personas por su raza, eso es totalmente inaceptable", declaró DeSantis, que compite por la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024.

"Este hombre se suicidó antes que afrontar la situación y aceptar la responsabilidad por sus acciones, así que tomó la salida del cobarde", añadió el político.

El tiroteo del sábado, en el que las víctimas fueron dos hombres y una mujer, es el más reciente de una ola de ataques con armas de fuego en Estados Unidos el fin de semana. Los tiroteos masivos se han vuelto más comunes en el país, donde en muchos estados los ciudadanos tienen fácil acceso a las armas de fuego.

Mediante su cuenta de Twitter, el jefe de Estado publicó un comunicado en el que afirmó que él y su esposa elevan sus oraciones por las víctimas de este trágico hecho y por sus familias.

También hizo referencia a la conmemoración de la Marcha sobre Washington, un hecho significativo ocurrido el 28 de agosto de 1963, mediante el cual se levantó la lucha por el derecho al trabajo digno y a la igualdad en los Estados Unidos, movimiento liderado por Martin Luther King Jr. Ante esto, el presidente resaltó que es inconcebible como pensamientos racistas siguen generando violencia en el país.

"Mientras buscamos más información sobre la motivación del tiroteo del sábado, la justicia ha abierto una investigación especializada en derechos humanos y está tratando este incidente como un posible crimen de odio y un acto de violencia doméstica extremista", se lee en el documento.

"Tenemos que decir de manera clara y contundente que no hay sitio para el supremacismo blanco en Estados Unidos. Debemos negarnos a vivir en un país donde las familias van a la tienda o al colegio con el temor a ser asesinadas por el color de su piel", agregó Biden.

Jill and I are praying for the victims, their families, and the people of Jacksonville following yesterday’s shooting.



As we continue searching for answers, we must say clearly and forcefully that white supremacy has no place in America.



Here’s my full statement. pic.twitter.com/tdxxnZnPGk