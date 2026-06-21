Accidente de avioneta militar en Bolivia deja a seis personas fallecidas

Una avioneta militar de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se estrelló en el centro de Bolivia y dejó un saldo de seis personas fallecidas, según informó el Ministerio de Defensa. El accidente ocurrió durante un vuelo de apoyo de acción cívica que cubría la ruta entre La Paz y Cochabamba.

De acuerdo con la información oficial, la aeronave involucrada fue una Cessna FAB-409 que había partido desde el Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Cochabamba. Las autoridades confirmaron de manera preliminar la muerte de los seis ocupantes, conformados por cuatro militares y dos civiles. No hubo sobrevivientes.

¿Dónde ocurrió el accidente de la avioneta militar en Bolivia?

La aeronave fue localizada en el sector denominado Cerro Sayari, ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al este de La Paz. La Fuerza Aérea Boliviana señaló que durante la operación existió coordinación con los servicios de tránsito aéreo, pero posteriormente se perdió el contacto con el avión.

Tras la interrupción de las comunicaciones, se declaró el nivel de alerta INCERFA, correspondiente a una fase de incertidumbre. Inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia y las labores de búsqueda permitieron ubicar la aeronave siniestrada en territorio del departamento de Cochabamba.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente aéreo?

Hasta el momento, las causas del accidente no han sido establecidas. El Ministerio de Defensa informó que la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) fue activada para realizar las pericias correspondientes y determinar qué provocó la caída de la aeronave.

La entidad precisó que emitirá un informe final una vez concluyan las investigaciones técnicas. Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de análisis relacionadas con el siniestro.

El Ministerio de Defensa también destacó que la avioneta había participado recientemente en una misión humanitaria para trasladar a niños con cáncer desde la región de Oruro hacia centros especializados de atención médica.

Tanto esa cartera como el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana expresaron su pesar por la tragedia y rindieron homenaje a los fallecidos, reconociendo su servicio a la nación y comprometiéndose a acompañar a las familias afectadas.