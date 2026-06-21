Imágenes del voraz incendio de un hotel en República Dominicana: ¿cuántos afectados hay?

Hay gran conmoción por el enorme incendio que se desató este viernes 19 de junio en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach, de la cadena Wyndham en República Dominicana, que dejó un total de 1700 turistas afectados y una víctima mortal.

Las imágenes captadas por turistas, habitantes de la zona y trabajadores dejaron ver el instante en el que el fuego cubrió gran parte de las instalaciones del hotel que, al ser contenidas las llamas, habrían quedado en ruinas.

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¿Qué pasó con el incendio en República Dominicana?

Según el testimonio de un trabajador del hotel afectado, al medio internacional AFP, el incendio habría iniciado en la recepción que contaba con una amplia estructura de cana, palmera endémica de la isla, que también pudo haber actuado como combustible natural para que el fuego se propagara de dicha manera.

Aunque no se conocen las causas exactas del incendio, medios internacionales dieron a conocer detalles del instante en el que se produjo el accidente ya que varios de los huéspedes se encontraban en la playa al iniciarse la propagación.

Actualmente las instalaciones se encuentran entre cenizas, fierros retorcidos y muros completamente quemados. Varios de los turistas se acercaron nuevamente al lugar de los hechos con el objetivo de recuperar algunas de las pertenencias personales que las llamas alcanzaron.

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Turistas son enviados a sus países de residencia

Autoridades reportaron el fallecimiento de una turista italiana, quien se habría intoxicado por la gran humareda que se generó durante el incendio.

Así mismo, la cancillería italiana dio a conocer que su embajada en Santo Domingo se encuentra adelantando las acciones pertinentes para la repatriación de los 90 ciudadanos que siguen en el país.

Por su parte, la cancillería argentina dio a conocer que están realizando gestiones para asistir a los más de 100 ciudadanos argentinos afectados por la pérdida de su documentación en el accidente.

Finalmente, medios locales informaron, de manera preliminar, que todos los huéspedes fueron reubicados en otros hoteles.