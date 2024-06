Joe Biden enfrenta nuevas críticas y desafíos tras el tenso encuentro con Donald Trump

En medio del primer debate entre Joe Biden y Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos mostró dificultades al responder a los ataques de su contendiente, generando preocupación entre sus partidarios y alimentando las críticas de que quizás no esté en condiciones de buscar un segundo mandato.

Algunos donantes y estrategas demócratas expresaron abiertamente sus dudas sobre la candidatura de Biden, al punto de tildar la actuación del presidente como “descalificadora”.

Se dice que incluso los que pertenecían a su mismo bando están defraudados de su manera de abordar el discurso.

“La actuación de Joe Biden durante el debate fue decepcionante, no hay otra forma de decirlo", afirmó la exdirectora de comunicación de la Casa Blanca, Kate Bedingfield.

Líderes clave dentro del partido continúan apoyando a Joe Biden

Personajes como la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro y el gobernador de California, Gavin Newsom; también se han pronunciado instando a los demócratas a mantener la calma y seguir apoyando a Biden, subrayando su historial en la Presidencia.

¿Qué ha dicho Biden tras el debate contra Donald Trump?

Durante un mitín en Raleigh, Biden reconoció sus limitaciones físicas y de oratoria, pero insistió en su capacidad para liderar y hacer el trabajo necesario para el país. Dijo que sus esfuerzos continuaban y que no abandonaría la carrera tras su actuación.

"Sé que no soy un hombre joven, por decir algo obvio (…) ya no camino tan fácil como antes, ya no hablo tan fluido como antes, ya no debato tan bien como antes, pero no volvería a presentarme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo. Hay demasiado en juego", señaló.

Biden continuará reforzando su campaña en Carolina del Norte

El presidente de Estados Unidos ha mostrado preocupación por las decisiones que se están tomando en Carolina del Norte, un estado que es crucial para sus aspiraciones de reelección.

A pesar de múltiples visitas y una intensa campaña de movilización y publicidad, las encuestas siguen mostrando a Trump con una ventaja significativa. Los demócratas ya han invertido millones en el estado intentando captar el voto de las comunidades negras y rurales, pero los resultados han sido desalentadores.

Por su parte, expertos en ciencias políticas, como Michael Munger de la Universidad de Duke, siguen cuestionando la estrategia del mandatario de centrarse tanto en un estado tan disputado.

Recordemos que en las elecciones de 2020, Trump ganó Carolina del Norte por un margen estrecho y actualmente, según las encuestas, se espera que amplíe su ventaja.