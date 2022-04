Brasil eliminó el requisito de prueba covid-19 para viajeros vacunados

Brasil alivió las restricciones sanitarias para viajeros internacionales por la pandemia de coronavirus, al eliminar los requisitos de presentar una prueba negativa de covid-19 para pasajeros vacunados y de llenar un extenso cuestionario de salud.

Los viajeros ahora solo deberán presentar un comprobante de vacunación al llegar al país, según las nuevas regulaciones difundidas en la gaceta oficial, luego de una recomendación de la Anvisa, la agencia federal reguladora del sector de la salud.

"En general, las nuevas normas confirman la vacunación como base de la política nacional de fronteras para todos los medios de transporte", dijo Anvisa en un comunicado. "La vacunación completa es obligatoria para todas las personas que reúnan los requisitos para la vacunación y que pretendan entrar en Brasil", agregó.

En el caso de brasileños o extranjeros con residencia en Brasil no será necesaria la presentación de comprobante de vacunación.

Por su parte, los viajeros no vacunados deberán presentar una prueba de covid-19 negativa con fecha no mayor a un día previo a su partida. Pero bajo estas nuevas normas ya no deberán cumplir cuarentena obligatoria de 14 días.

Además, el Gobierno brasileño eliminó el cuestionario de salud pandémica de Anvisa para viajeros, exigido desde diciembre de 2020.

Coronavirus en Brasil

Brasil ha estado entre los países más afectados del mundo por la pandemia, la cual se cobró a la fecha más de 660.000 vidas, una cifra apenas superada por Estados Unidos.

Pero la cantidad de contagios y muertes ha disminuido drásticamente a medida que el país sudamericano aumentó la vacunación, con casi 75% de sus 212 millones de habitantes ahora completamente inoculados.

El promedio diario de muertes por covid-19 en Brasil se redujo a unos 200, desde los más de 3.000 en el pico de la crisis sanitaria hace un año.