Colombiano en Israel cuenta cómo vivió el ataque iraní: “En cualquier momento puedes morir”

La atención del mundo está en Medio Oriente. Lo último que pasó fue el ataque aéreo desde Irán hasta Israel, luego que las fuerzas israelís anunciaran una incursión terrestre hacia el Líbano.

Jhon Jairo Suaza, colombiano radicado en el Israel, estuvo en A lo que vinimos hablando sobre la situación que actualmente viven miles de personas por causa del conflicto.

¿Cómo fueron esos momentos en el que ustedes empezaron a sentir los ataques?

“En el teléfono masivamente entró un mensaje de alerta máxima. Desde ahí teníamos un minuto para buscar cualquier búnker y acomodarnos en un sitio seguro. Yo venía de en carretera luego de dar una conferencia. Afortunadamente pude entrar a la ciudad (Tel Aviv) y entrar corriendo a mi casa”.

“Ahí empezó a haber la lluvia de misiles. Eran impresionantes los sonidos, bombazos y los edificios que se estremecían. La gente estaba atónita de lo que estaba sucediendo. Todo el mundo buscando un búnker”.

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando escuchó los ataques?

“Uno tiene que actuar rápidamente para refugiarse lo más pronto posible. Ahí toca tener la mente y corazón fuertes para resistir psicológicamente esos ataques. Te estás jugando la vida y en cualquier momento puedes morir porque te puede explotar algo e incluso las esquirlas de misil grandes pueden caerte encima. Eso genera un pánico y es muy difícil”.

¿Ha pensado en algún momento retornar a Cali?

“Yo me vine a Israel hace tres años, pero pienso devolverme a Colombia en diciembre. Ya he finalizado los estudios, me gradué como pastor. Estoy ejerciendo el título de pastor, entonces he cumplido mis metas”.

“Aunque llevo soportando la guerra un año desde el 7 de octubre pasado (conflicto en Gaza), pero yo no me iba a ir de aquí sin cumplir mis metas y sueños. Ahora tengo la satisfacción de poder volver a Colombia”.

¿Qué llamado le hace al gobierno colombiano para mejorar la situación y las relaciones diplomáticas?

“Independientemente de las relaciones diplomáticas, ellos sabiamente sabrán arreglarlas en algún momento. El gobierno colombiano podría tomar la decisión de traer uno o dos vuelos comunitarios. Creo que hace falta un poco de comunicación con la embajada en Israel”.