Contraloría de Venezuela inhabilita a otros cinco opositores

La Contraloría de Venezuela anunció la inhabilitación política de cinco opositores. Se trata de los alcaldes Elías Sayegh del municipio El Hatillo y José Antonio Fernández López del municipio Los Salias del estado Miranda, y los exdiputados Tomás Guanipa y Carlos Ocariz, exalcalde del municipio Sucre (2008-2017), quienes fueron inhabilitados por 15 años.

Mientras que una sanción de 12 meses fue para el exparlamentario Juan Carlos Caldera. Todos copartidarios del ex candidato presidencial, Henrique Capriles, también inhabilitado por la Contraloría, en 2017.

Las resoluciones donde están las inhabilitaciones tienen fecha del 16 de abril de 2024, según el documento publicado por la Contraloría en su sitio oficial.

Opositores rechazan inhabilidades hechas por la Contraloría

A través de la red social X la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación emitió un comunicado en el que rechaza las inhabilidades y las considera "arbitrariedades".

“Las inconstitucionales e ilegales inhabilitaciones hechas públicas en el día de hoy, violando además el derecho a la defensa y el debido proceso en la instancia contralora, representan la continuidad de las arbitrariedades ejecutadas desde el poder en violación también al Acuerdo de Barbados”.

Y exigen la restitución de los derechos políticos de todos los que han recibido inhabilidades y “el cese de la persecución y criminalización de la política”.

También los cobijados por la medida, Guanipa y Ocariz se pronunciaron. Afirmaron que no fueron notificados de la decisión e hicieron un llamado a salir a votar el 28 de julio.

"Ante rumores surgidos el día de hoy con respecto a una supuesta inhabilitación (nadie me ha notificado) para mí y otros compañeros; la respuesta es clara y contundente: Edmundo para todo el mundo!!! El 28 de julio con tu voto vamos a habilitar todos nuestros derechos!", escribió Carlos Ocariz.

En el mismo sentido Tomás Guanipa dijo "(...) lo indispensable es habilitar el voto de los millones de venezolanos que están negados a vivir en la miseria. No importa lo que hagan, ni cómo lo hagan, nada nos distrae, nadie nos saca de la ruta electoral. ¡El 28 de julio TODOS a VOTAR!"

Entre tanto el excandidato presidencial Henrique Capriles indicó que el gobierno sigue usando a la Contraloría como un "brazo ejecutor". Dijo que las nuevas inhabilidades son inconstitucionales.

"Más grave aún, sin derecho a la defensa (...) Los poderosos no quieren entender que no existe obstáculo como para desistir en la lucha por la recuperación de la democracia ni que el pueblo está cansado de que el peor Gobierno de la historia no se ocupe de solucionar la crisis del país porque están muy ocupados persiguiendo a quienes los adversan".